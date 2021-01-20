女性朋友們在挑選戀愛對象的時候，除了要留心對方工作、性格，還要注意他們所擁有的面相特徵，因為從面相學來看，長相就能判斷他是不是渣男！運勢命理網站「知命命理」分析，男性的不同面相能夠體現出他們對於愛情的態度，如果遇上一個男性的長相符合以下其中一點，很有可能就是個渣男！

▍1.有斬子紋的男性

眉毛中間的直向紋路稱之為斬子紋，象徵兒女運糟糕，人際關係非常差，不僅不善於與他人相處，在戀愛中也很容易和愛人發生爭執。此外，這類人的性格也比較固執、陰狠，不是一個心懷善念的人。

▍2.眉毛較為雜亂的男性

特別是眉毛尾部看起來過於雜亂，說明男性在戀愛方面缺乏原則，難以保持真情實意的態度，總是顯得猶猶豫豫、缺乏果敢。他們很容易因為生活或者家庭方面的阻礙，就輕易放棄愛情。此外這樣的眉毛也意味著男性的生活習慣比較差，過於邋遢的人也不適合做為戀愛對象。

▍3.眼角後方有魚尾紋的男性

如果一名男性在很年輕的時候就有魚尾紋，那麼他們的戀愛運勢發展前景就會非常差。雖說其人並不一定有著很糟糕的性格，但是他們的愛情往往會受到各種因素的影響，而無法正常發展下去，例如在戀愛之後出現事業發展受阻，或者是個人身體健康下滑等情況，這就是典型的因運勢糟糕而無法獲得好的感情。

▍4.人中過於寬厚的男性

好的人中面相應該是長度較長，而不是寬度較寬。男人如果擁有寬度過大的人中，說明他們的性格比較自我中心，凡事只為自己考慮，即使是有了愛人也是如此，根本無法做到換位思考，為他人著想。和這樣的男性相戀的話就不得不時刻忍受他們的臭脾氣，即使如此也不一定能夠換來他們的真心相待。

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(中時新聞網)