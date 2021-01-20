有時倒楣不是因為自己不好，而是身邊出現小人相害，讓日子變得好難熬。星座運勢網站「星座愛情運勢」特別點名雙子座、巨蟹座、處女座，最近一定要特別注意身邊是否有小人在搞鬼，職場上可能會被找麻煩，記得要維持正念，做人圓滑一點，有助於化解危機。

▍1.雙子座

元旦過後，雙子座容易在職場上發生口舌之爭，有時候一句無心之談被有心之人利用，成為同事們茶餘飯後的八卦，而且雙子座無拘無束的個性，也不會為自己多加解釋，容易中了小人的下懷，會更加肆無忌憚的誹謗。

建議：少一點好奇心，也不要去打聽他人的事情，總之就是要離那些是是非非越遠越好。另外，做事要低調一些，謙虛謹慎更利於事情的順利進展。

▍2.巨蟹座

巨蟹座2021年的開端會有點坎坷，不僅容易遭遇問題，還容易引來小人。巨蟹座敏感又執著，很容易就會開口抱怨看不順眼的事情，從而成為別人的眼中釘。偏偏巨蟹座又有一顆天真爛漫的心，對人毫無防備，很容易遭到小人的算計。

建議：想要日子過得安穩，首先要學會保持內心的平靜，認真顧好自己的事情，對別人的事少一點抱怨，多一點圓滑，摸清人際關係的相處法則。

▍3.處女座

進入2021年後，處女座在工作上會有些不順心，常常會有被上司找麻煩的錯覺，就連別人的幫忙都不能讓你順利達成所願，其實這都是工作上的小人在搞鬼。因為你的意見和建議難免會波及到他人，於是就會有人想要整整你。

建議：試著多釋放心中的溫情，相信真誠和認真可以感動大家，只要能獲得理解，就不會引來那些不必要的誤會了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)