外資機構Aletheia資本對台積電喊出1000元超狂目標價，消息一出，帶動台積電19日一度飆上632元新天價。有網友表示，「跟著瘋台積買在632元，收盤立馬賠了8千多，直喊632T好冷」，其他網友拍胸脯保證，安啦！明天學長變學弟，更有人認為，「過年前紅包行情直上700」。

台積電上周法說後，各家外資爭相升評目標價，18日Aletheia給出未來24個月上看1000元的破天荒價格，美國存託憑證（ADR）目標價同步升至200美元，超越華興資本、里昂、匯豐、凱基投顧、高盛等七家研究機構給予台積電800元以上推測合理股價。

Aletheia表示，台積電先進製程稱霸業界，除了可望拿下英特爾委外代工外，ARM架構CPU、5G與車用商機等一手包辦，讓其他對手完全沒有見縫插針機會。Aletheia預測，台積電未來三年資本支出介於270～300億美元成為新常態，2020～2023年將是台積電史上產能擴張最速時期。

外資喊出千元目標價後，台積電19日股價一路走高，盤中一度衝上632元天價，終場小幅拉回、收在627元。有網友在批踢踢股板發文表示，「全台現在瘋台積，今天也跟著買了一張，結果收盤好像賠了8千多，明天股價要是下去了，要再攤平嗎？632T好冷 ， 這邊有人可以讓我取暖嗎？」

這篇貼文引發網友熱烈回應，多數人都給原po滿滿正能量，「上次發這種文是上週五的625T學長」、「下周就700了，免驚」、「600不買 難道700才買？」、「刪app 明年回來看發現台積電上1000了」、「2/15前不用賣」。

還有其他網友嘲諷，「買台積還能賠 別玩了」、「建議賣了，會這樣問就是信仰不夠，台積電不是買來當零股攤平法 慢慢攤慢慢買 買爆就對了」、「買台G還停損建議去定存」、「原來今天我賣的632是被你被接走了...感謝」。

(中時新聞網)