闖空門遇屋主黏床滑手機 賊躲衣櫃憋尿2小時崩潰 衝出來搶劫（翻攝 揚子晚報）

一名竊賊闖空門，還沒得手就遇到女屋主突然回家，竊賊連忙躲進衣櫃，不料女屋主竟然黏在床上猛滑手機就是不走，2個小時後竊賊難忍憋尿，衝出衣櫃變成搶匪，搶走屋主一張有2萬人民幣（約8.6萬新台幣）的提款卡離去。大陸江蘇揚州這名搶匪，在70個小時後被警方逮捕。

據《揚子晚報》報導，葛姓男子（30歲）這個月7日上午，就從一處民宅窗戶入侵範姓女屋主住處，卻沒有搜刮到值錢財物，嫌犯心有不甘，當天晚上又重回犯案現場，進屋內想找值錢物品，沒想到外出的女屋主這時候竟然突然提早返家，竊嫌慌亂之下躲進房間衣櫃內，打算避個風頭找空檔溜走。沒想到，女屋主一回到家就黏在床上滑手機，足足滑了2個小時，還沒有要起身離開的跡象。

最後竊賊因為尿急實在憋不住，衝出衣櫃，脅持女屋主將存款2萬元人民幣（約8.6萬元新台幣）轉入一張銀行卡內，並逼她交出密碼。這下子竊賊從小偷當場變成強盜，離開之前還撂話要脅女屋主不得報警。

不料，這名劫匪忙中有錯，拿錯張銀行卡，根本領不到半毛錢。江蘇警方獲報後，清查其可能的藏身之處，這名憋尿做白工的劫匪在犯案70個小時後落網。辦案人員透露，這名嫌犯有多次竊盜前科，去年出獄後回到揚洲生活，因為要過年了，想要撈點錢花才會闖空門犯案。

(中時新聞網)