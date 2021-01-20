這名「賊仔祖公」鬧得整個社區雞飛狗跳，近日居民發起連署陳情，希望司法單位能重懲他。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮有一名71歲的王姓老翁因幾乎無所不偷，境界高到令其他小偷難以望其項背，地方鄉親私下都稱他為「賊仔祖公」。過去4個月他更變本加厲，被逮了近30次，王翁屢屢犯案，當地派出所也立即偵破並移送，但不到幾小時又能返家繼續犯案，儼然成了地方頭痛人物。近日居民發起連署，希望司法單位重懲這「賊仔祖公」，目前已有70多人簽名響應。

這名「賊仔祖公」年輕時犯下多起竊盜、妨害自由等案件，銷聲匿跡一陣子後，這2年重出江湖，大至汽機車，小至農作物、農機零件等，就連厝邊門前的水桶、水管及鐵門都要偷來賣，足跡遍布鄰近5個鄉鎮，到手後便將贓物賣掉，搶賺「無本生意」。

有人好奇王翁是否因獨居生活困苦，沒錢吃飯才鋌而走險？當地里長面露不屑神色說，「這個人拿到錢，幾乎花到一毛不剩」，對外稱自己「撿回收」，但其實日子過得並不艱苦，有遮風避雨的居住地，所得來的不法獲利，拿去花天酒地、尋花問柳。

「法律好像都在保護壞人」當地里長無奈嘆，近年這個人愈偷愈起勁，被抓到還是可放出來，出來後又繼續偷，連自己厝邊也要偷，弄得社區雞犬不寧，擔心自己是下一個受害者，居民實在受不了，有的會向他投訴，有的還曾跑去派出所怪警察。

當地里長痛斥，這個人無視法律存在，在庄頭偷代步工具後，載著也是偷來的東西，跑去其他地方賣，上周又偷了一輛貨車，警方2小時內迅速破案移送，但也因沒被羈押，當天返家後又因竊盜被抓，大家實在忍無可忍，主動發起連署，盼司法單位別再縱虎歸山，危害無辜老百姓。

(中時 )