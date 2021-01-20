美國新科總統拜登（Joe Biden）在2020年底的總統大選，與現任總統唐納川普（Donald Trump）進行一場罕見的緊張的選戰，在經過4天的清點選票之後，於去年11月7日被宣佈當選美國總統，贏得了超過7400萬張民眾選票，這是美國總統選舉歷史上最多的。雖然隨後美國社會的對立局面沒有結束，但是他入主白宮已是確定的事實。拜登其實早在30年前就立志選總統，卻遲至78歲的高齡才當選，從政歷程頗為坎坷。著名的「歷史頻道」特別為拜登寫了一篇小傳。

拜登將於2021年1月20日星期三宣誓就職，成為美國第46任總統，以78歲高齡，成為美國歷史上最老的總統。而他的競選搭檔-參議員卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris,賀錦麗）也創下了紀錄，她將成為首位擔任美國副總統的有色人種，她有印度裔與非洲裔的血統，家族是牙買家的移民。

拜登在競選美國最高職位之前，於特拉華州擔任參議員長達36年之久，隨後與巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）搭檔，做了兩屆副總統。拜登主要關注經濟和外交政策問題。

歐巴馬與拜登。(圖/美聯社)

他原以為副總統就是他從政生涯的最高位了，但是在民主黨於2016年敗選後，似乎又給了拜登另一機會，拜登在2019年4月的宣布要競選總統，挑戰現任的川普。他說「必須為這個國家的靈魂而戰」。

拜登的早年

拜登的全名是小約瑟夫·羅賓奈特·拜登（Joseph Robinette Biden Jr.），生日是1942年11月20日，出生於賓夕法尼亞州斯克蘭頓市(Scranton)的藍領城市。10歲時，他與家人搬到了特拉華州威爾明頓市( Wilmington)，在那裡，他的父親找到了從事二手汽車銷售的工作。拜登是家中4個兄弟姐妹中的大哥，高中時就讀阿奇米爾預備學院(Archmere Academy)，擅長體育運動，打過美式足球與棒球，但是拜登的學業成績普通，並在口吃的問題，早年是相當內向的。1965年，他畢業於特拉華大學，獲得歷史和政治學雙學位，3年後，他獲得了雪城大學(Syracuse University)的法學學位，也在學校中遇到第一任妻子奈莉亞·杭特（Neilia Hunter），兩人在1966年結婚，育有3個孩子： 博·拜登、娜歐蜜·拜登與杭特·拜登。

讀完法學院後，拜登返回威爾明頓，並在接下來的4年中擔任律師工作。1970年，他決心從政，並且贏得了新城堡郡議會(New Castle County)選舉，成為13名郡議員之一。2年後(1972年)拜登29歲，他投入特拉華州參議員選舉，意外擊敗了共和黨參議員卡勒·博格斯（J. Caleb Boggs）。然而，就在他宣誓就任「美國歷史上第5年輕的參議員」之際，悲劇發生了。當年12月，拜登妻子奈莉亞與3個孩子開車到商場購物時，與一輛牽引車發生車禍，他的妻子和13個月大的女兒當場身死，2個兒子也受傷住院，其中長子博的傷勢很重。

受此變故，拜登決定不搬家到華盛頓特區，而是每天乘火車通勤，以便可以花更多的時間陪伴兒子。拜登（Biden）於1977年再婚，與學校老師吉爾·雅各布斯（Jill Jacobs）結婚，兩人再生一個女兒艾希莉·拜登，生於1982年。

1972年的特拉華參議員拜登，時年30歲。(圖/美聯社)

拜登在1978年連任特拉華參選員，此後幾乎成了不動角色，連續5次當選。總體而言，他在參議院裡度過了36年，其中擔任司法委員會主席的8年，也擔任外交關係委員會主席4年。儘管普遍支持公民權利，但是他反對強迫學生結束事實上的種族隔離。

1994年的拜登。(圖/美聯社)

拜登還努力維護特拉華州的商業環境，立法反對家庭暴力，並製定了一項反犯罪法案，該法案規定在全國街頭再增加10萬名警察，禁止使用攻擊性武器，並對毒品販子處以更嚴厲的刑罰。以上是他的內政。拜登更多的關注點在外交事務，據稱他在1993年訪問貝爾格萊德時，曾經稱呼當時的塞爾維亞總統米洛賽維奇（Slobodan Milosevic）為「戰爭罪犯」。10年後，拜登在美國是否出兵伊拉克時投了贊成票，不過他之後大力批評小布希動武，理由是小布希誤導大家相信伊拉克有大規模毀滅武器。

2005年的拜登，他在參議院痛批運動員用禁藥而聲色俱厲。(圖/美聯社)

拜登於1987年6月(時年45歲)，決定角逐民主黨內總統提名，在競選過程中，他被控抄襲了英國工黨領袖尼爾·金諾克（Neil Kinnock）的演講，比如登說自己是家裡首個上大學的人，而金諾克也曾有類似的句子。其實拜登曾說自己的講稿致敬自金諾克，但是他在愛荷華州露面時的演講沒有提到，引起批評。不久之後，他被爆出誇大了學歷。連串的攻勢使他在9月退出初選。然後，他被診斷出罹患威脅生命的「腦動脈瘤」，於是隔年2月接受了兩次手術治療，期間從參議院休了7個月假。所幸手術成功，也沒有後遺症。

1988年的美國總統由老布希當選，到1992年被民主黨柯林頓擊敗，柯林頓當了2任，到了2000年，共和黨小布希當選總統，也當了2任。這段期間，拜登也知道競選總統的時機未到。

到了2008年，拜登啟動入主白宮的第2次嘗試，但是在希拉蕊與歐巴馬2位極有話題性的對手面對，拜登就顯得暗淡了，他在愛荷華州民主黨初選中，僅獲得1％的代表，就決定退出。然而最終贏得黨內初選的歐巴馬，卻提名拜登做為競選搭檔，顯然歐巴馬相當看重拜登在參議院的閱歷。

在2008年11月的總統選舉中，歐巴馬-拜登以52.9％的選票，擊敗了共和黨對手約翰·馬侃和莎拉·培林。2012年，他們又擊敗了共和黨挑戰者羅姆尼（Mitt Romney）和他的競選夥伴保羅·萊恩(Paul Ryan）。

拜登在副總統任內，負責監督7870億美元的經濟刺激計劃，並與俄羅斯重啟核武器削減條約。他還在伊拉克和阿富汗的衝突中，是內閣會議裡的重要諮詢者。2015年，拜登的長子博死於腦癌，這令他傷心欲絕，他曾認為博會是家裡政治工作的傳人。可能受此打擊，拜登雖然曾在2016年考慮過總統初選，但最終決定作罷，民主黨的初選者是希拉蕊與桑德斯，由希拉蕊出線，但是希拉蕊與川普的總統大選卻不敵，儘管希拉蕊有較多的普選票。

2019年4月25日，拜登宣拜加入民主黨總統初選，並且得到前總統歐巴馬的力挺。作為受歡迎的前任副總統，他的出現，立即以高知名度進入賽場。

拜登與其他28名民主黨候選人在擁擠的初選中競爭，隨後拜登、桑德斯與華倫成為3個要角，在整個競選期間，拜登以溫和政策為主基調，強調了自己的藍領中產階級背景，與現任總統川普總統做出明顯對比。拜登經常引用父親的話：「一個人的價值不在於他被打倒多少次，而是在他振作的速度。」

拜登在最初的民主黨初選中曾經落後，但是卻持續在領先梯隊裡，終於在2月底於南卡羅來納州初選中大獲全勝，得到該州非裔美國選民的強烈支持。然後他在3月初的超級星期二投票中，贏得了大多數代表的支持，成為民主黨的總統候選人。

2020年5月，明尼阿波利斯市的警察，執法過當殺害了非裔美國人喬治·弗洛伊德（George Floyd），引起全美國的抗議活動，拜登特別前往休士頓，與弗洛伊德的家人見面，表示哀悼。他理解群眾的憤怒，但隨著一些抗議活動逐步升級為暴力，拜登此時呼籲種族正義，並說：「我們不能讓憤怒吞噬我們。」

2020年8月11日，拜登宣布賀錦麗（Kamala Harris）為副總統，在給支持者的信中寫道：「我需要一位聰明、堅強、願意領導國家的夥伴。賀錦麗就是這樣的人物。」

在選舉前夕，拜登和川普參加了兩場總統辯論。第一次辯論在9月29日，那是一場史上最混亂的總統辯論會，川普不計其數的中斷拜登說話，干擾和叫罵，拜登努力的保持風度，但也使自己的發言時間明顯較短。10月22日的第2場辯論，由於主持人控制了麥克風的靜音按鈕，情況稍有好轉。大多數評論家認為，拜登在2次辯論做到了不失分。

整個選舉中最迫在眉睫的問題是新冠病毒大流行，這場疫情奪走了23萬多美國人的生命，美國還有900萬以上的感染者，其中包括川普總統，他本人於10月感染了COVID-19，在那裡他接受了多種治療，包括實驗性抗體。這給拜登競選有了一個打擊點，拜登大力批評川普在防疫工作中過於輕忽，也總是不聽取專業意見。

疫情大流行還變了美國人的投票方式，拜登呼籲大家採用早期投票以及使用了郵寄投票，以避免人群接觸，這一招突顯了拜登關心民眾的形象，於是各州出現超越紀錄的郵件選票。

似乎是個伏筆，拜登支持者的郵件選票，使總統大選的計票變得鋒迴路轉，最初看似對川普總統有利的選舉局面，隨著更多的郵件票計算，而使優勢轉移給拜登。然而其副作用是，川普與支持者不信這個結果。

到11月7日，拜登已被美聯社和多個主要媒體宣佈為「2020年總統大選的獲勝者」。儘管已有結果，但川普總統繼續向選舉委員會施加壓力，向選舉官員施壓，並在各州和聯邦法院，提起多達50多次訴訟，但是沒有一個法院裁定有重大選民欺詐的證據。

2020年12月14日，選舉人團正式投票選出新任總統拜登。

在11月7日的一次致辭中，拜登呼籲美國要團結。他說：「現在是時候放下苛薄的言論，我們要降低對立，要認識彼此，要聽對方的聲音，這是治癒美國傷痕的時候。」

(中時新聞網)