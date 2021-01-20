衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，至今已有9人染疫，就連國防部都罕見下令，要求官兵沒急迫性不得前往桃園，不少網友見狀也忍不住痛批疫情期間還赴美的感染源案812可惡至極。

案838染疫醫師案例曝光後，不少人都憂心醫院內疫情擴大，前衛生署長楊志良更在節目上批評該醫師未遵照SOP該開除，引發軒然大波，但如今隨著本土案例不斷擴大，指揮中心也宣布將訂定院內感染SOP，變相承認原本的SOP有問題。

案869外籍看護至今感染源不明，讓民眾憂心。(圖／指揮中心提供)

根據指揮中心報告指出，案838的染疫醫感染源為案812的台籍60多歲男性，這名男性在去年10月飛美探親，直到12月27日返國，登機前雖持有3日內檢驗陰性報告，但在居家檢疫第3天開始出現全身痠痛、發燒與咳嗽等症狀，採檢後確診，而案812至今仍在加護病房治療中。

PTT鄉民也痛批案812：「812也太毒了」、「10月飛去美國是想幹嘛啦」、「到底是什麼原因會想在疫情高峰的時候出國探親」、「赴美探親就是自找的，不值得同情」、「案869外籍看護最可怕，找不到感染源」、「希望下次記者會有869完整疫調」。

(中時新聞網)