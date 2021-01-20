臺灣青年民主協會收到屏東某高中學生指稱，學校以「內務檢查」名義，趁住宿學生在期末考時，由教官、學務主任等人進入學生宿舍進行全面搜查，引起學生反彈，認為教官侵害學生隱私權。

學生批評，學校利用學生期末考時間進入學生房間，甚至直接搜查學生個人物品，連內衣褲都翻看，已經嚴重侵犯學生隱私，家長代表未在場，也明顯不符合教育部規定安全檢查的要件。同學談到，「檢警要搜索犯罪嫌疑人都要有嚴格的法定要件，教官卻可以毫無理由，也沒有搜索票，就全面性搜查學生宿舍及個人用品，學生簡直連犯罪嫌疑人都不如。」

為此，臺灣青年民主協會副理事長何蔚慈談到，「青民協將發函國教署針對這所高中違法搜索學生個人物品一事進行查處，也呼籲國教署檢視現行法規中關於學生個人物品檢查之規定，能否有更明確的要件以及執行程序，避免學校恣意執行，侵犯學生的私領域，也違反兒童權利公約對於兒少隱私權之保障。」

何蔚慈也認為，「台灣是個法治國家，就算是犯罪嫌疑人，檢警要對其搜索依據刑事訴訟法，原則上也要由法官簽發搜索票，更何況學生不是犯罪嫌疑人，若學校懷疑學生攜帶違禁品，也要依照法定程序才可檢查個人物品，而不應該全面性的對全體學生進行檢查。」

(中時 )