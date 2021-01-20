高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉行，罷免方「鳳山清捷隊」在最後十多天正努力催票，誓言一定要罷免不適任議員。但對於黃捷罷免案，易經命理老師高煜霖對黃捷運勢卜卦得到卦象，他表示，不贊成罷免票機率超過5成，預言黃捷罷免要通過不容易。

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷臉書)

據港媒《中評社》報導，黃捷1月19日生日，剛滿28歲，鳳山服務處也收到許多支持者送來的祝賀生日卡片，十分溫馨。

高煜霖近日在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，這次的卦象，似乎有「後發先至」的跡象，簡單說，做攻防的「防守方」，會略為佔上風的意思。因為，「震為雷」卦的意思「起、動」，顯示出，在位者，或是弱勢的一方，要開始出手做攻防的意思。他提到，在接下來的一個月，黃捷的罷免案要投票，卦象顯示，不贊成罷免票，超過5成機率很高，上看7成。

他用「年運」分析黃捷運勢指出，黃捷是「壬申」年生的，投票日是2月6日，已經是屬於「辛丑」年了，這樣，形成了「生扶」局。加上年運「辛丑」的辛，相生黃捷年運「壬申」的壬，顯示出，老天爺也會站在黃捷這一邊的概念，如此，想被罷免是不容易的。但命理師也說，民俗角度解說，不可盡信，參考就好

黃捷所屬的選區鳳山區合格選民人數為28萬7829人，黃捷2018當選得票數為1萬8420票，2月6日罷免投票門檻至少需7萬1958萬票，約當選票數的4倍。

命理師分析黃捷罷免案。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)