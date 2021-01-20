豐田泰國羽球公開賽才結束第一天賽程，就傳出有球員病毒確診的消息，世界羽聯BWF官網確認並發布新聞，世界排名第13的印度男子選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.）新冠病毒檢測呈陽性反應，已經退賽並送醫隔離治療。

BWF指出，帕拉內斯是在周一進行的採檢收到陽性結果，目前已經送醫做進一步觀察、檢疫，也被要求必須待在醫院至少10天，他在這次泰國曼谷比賽期間的室友、同胞選手斯里坎特（Kidambi Srikanth），在BWF的防疫規定下，也必須退出豐田泰國羽球公開賽，進行隔離，而斯里坎特在來到曼谷後，到周一的檢測結果都是陰性，其他印度隊球員、人員周一的檢測報告也都是陰性。

為了賽事所有人員健康安全，目前泰國衛生保健機構、泰國羽球協會及BWF要求每天都要做新冠病毒檢疫，印度隊的移動和行程也受到嚴格的限制，直到2月1日才會解除對印度隊的限制，但官方也同意，只要每天檢測結果是陰性，印度選手仍可以出賽。

之前印度前世界球后賽娜（Saina Nehwal）和同胞普拉諾伊（Prannoy H.S.）也傳過病毒檢測陽性，但後來又表示是「偽陽性」，因為感染過新冠病毒痊癒而出現陽性反應，因此兩位選手目前也都持續參賽，賽娜女單第一輪不敵泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），普拉諾伊今天要在男單第一輪挑戰大會第6種子、印尼克里斯提（Jonatan Christie）。

(中時 )