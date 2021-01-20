大陸女星鄭爽和前男友張恒分手一年多，近日被爆兩人熱戀時在美國找代理孕母生下一子一女，但分手後，女方把孩子棄養在美國，遭到外界撻伐，而代孕風波也燒到女星徐靜蕾身上，她被挖岀一段多年前稱想找代孕的受訪片段，意外引發另一波討論。

徐靜蕾2017年接受主持人竇文濤訪問，聊到生育問題，表示自己已經凍了好多卵，並稱男友父親偶爾會開玩笑說「你把我孫子凍在冰箱裡」，而講到凍卵能生岀孩子的機率不大，平均成功機率只有15%到20%，可她仍抱持樂觀態度。

徐靜蕾曾受訪透露自己將來要找代孕。（圖／翻攝自微博）

接著，主持人好奇問她將來是否要放回自己的肚子裡生育？徐靜蕾則連忙否認，表示：「不，我是可能準備要代孕的，我不太自己...」，讓竇文濤忍不住驚問：「找一肚子？」徐靜蕾則說明：「這很正常呀！我身邊很多人這樣啊！雙胞胎、三胞胎都有，很多很多，不是少數的。」主持人聽了就表示國內還不可行。

這段訪問被挖出後，不少網友湧入徐靜蕾微博留言批「底層女人的肚子不是肚子唄？說的那麼輕飄飄」、「為啥支持代孕，同樣你也是女性，難道你支持女性子宮可以買賣嗎」、「你很多朋友代孕，所以你覺得正常，這什麼邏輯」。

雖然因為代孕話題被譙翻，徐靜蕾仍在Instagram分享生活點滴，曬岀親手做的晚餐，底下則有粉絲提醒她：「老徐小心，有人拿多年前竇文濤採訪妳那段說事」，徐靜蕾則不以為意地回覆「說吧，嘴長別人臉上」，相當淡定。

(中時新聞網)