潮州春節市集分3天登記抽籤，預計3000多人搶364個攤位，非常搶手，登記第一天已排了長長人龍。（潘建志攝）

熱門的「潮州春節市集」一般區攤位19日開始登記，因往年人潮過多，潮州鎮公所分3天作業，第一天共有1073人登記，預計共有3000多人爭取364個一般區攤位，中籤率約只有1／10，非常競爭。雖然目前疫情有升溫趨勢，公所仍會完成登記作業。

今年潮州春節市集由2月11日除夕上午8時至2月15日大年初四午夜24時，5天4夜不斷電，讓民眾逛個夠。今年共449個攤位，包括85個特區與364個一般區。特區日前進行招標，特2區被投標者以25萬元標下，總租金破700萬元，都創下紀錄。

19日開始一連3天進行一般區登記。近日北部爆發醫院群聚感染，疫情有升溫趨勢，公所原本預計可能會有攤商觀望的情形，沒想到第一天還是有1073人登記。

潮州鎮公所表示，往年大概都有3000人登記，今年預估差不多也這麼多人。登記完後公所會整理資料，並於27日抽籤，中籤率約只有1／10，競爭相當激烈。不過最近疫情升溫，許多大型活動紛紛停辦，公所主祕王建元表示，目前仍會將登記完成。

他說，如果中央疫情指揮中心發公文要停辦任何活動，公所當然停辦，並全額退費給攤商。不過地方都很希望能如期舉行，難得過年有這麼多攤位可逛，又可帶動地方繁榮。參加登老的王姓攤商表示，雖然會有疫情的風險，但還是想冒險一下，趁春節賺一下紅包錢。

(中時 )