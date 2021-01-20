二十四節氣「大寒」今(20日)晨4點41分報到！這是全年二十四節氣中的最後一個節氣。有句諺語說，「小寒不寒寒大寒」、「小寒凍土，大寒凍河」，意指天氣最為嚴寒。值此時序，命理師楊登嵙強調「大寒」宜養腎，不僅男人該補腎，女性更要避邪寒侵襲腎。他提供「大寒」開運6招，只要記住養生宜忌，就能抵禦嚴冬酷寒，安心養性而怡神斂氣。

一、食的開運大法：

1.人們可以根據不同體質進行飲食調補。偏於陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏於陰虛者以滋陰食物為宜，可以多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。

2.忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，吃吃黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。

3.冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

二、衣的開運大法：

1.增添衣物防寒防風，俗話說「大寒大寒，防風禦寒」，外出之時要穿外套，戴上口罩，帽子和圍巾。

2.防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。

3. 「冬天戴棉帽、如同穿棉襖。」人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

三、住的開運大法：

1.室內溫度保持在15-20℃爲宜，不宜過高或過低；要減少去公共場所的次數。

2.應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

四、行的開運大法：

1.大寒養生要順應冬季「藏」的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起牀，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。

2.在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到周末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。

3.冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起牀。有些人因爲工作原因，不得不天沒亮就起牀，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上23點（子時）之前上床休息。

五、育的開運大法：

1.切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛錬應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於攝氏12度，最好暫停戶外鍛錬。

2.冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。

3.俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

六、樂的開運大法：

不過度勞累，情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。因此在大寒時節，我們應安心養性，怡神斂氣，尤其是老人家，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。要注意保持心情舒暢，心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可干」。

(中時新聞網)