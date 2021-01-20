根據國外媒體報導，由於中華隊、大陸與韓國去年11月都缺席在卡達舉辦的2021年亞洲盃男籃資格賽第二階段賽事，國際籃總(FIBA)昨晚在召開紀律委員會之後決定祭出懲處，3支球隊將挨罰16萬瑞士法郎(約500萬台幣)的罰單，而且積分也將被扣掉2分，位處B組的中華隊，倘若再缺席2月18日在日本東京舉辦的第三階段資格賽，受到的懲處恐怕會更加嚴厲。

由於新冠肺炎疫情持續擴散，大陸、中華台北、日本與韓國都強烈表達出希望亞洲籃總延後，導致去年11月在卡達杜哈舉辦的第二階段B組賽程全部延後至今年，而日本則因為決定接辦第三階段賽事而躲過的國際籃總的懲處，而中華籃協向亞洲籃總提出說明，可惜最終國際籃總沒有接受，而在昨日宣布大陸、中華台北與韓國都得面臨16萬瑞士法郎的罰單，而且還得扣除第一階段2積分。

韓國原本在預賽分組是領先者，但因為缺席在巴林舉行的第二階段賽程，加上被扣掉2分，導致在分組預賽將落到墊底，而菲律賓則躍居領先地位。

位處B組的中華隊與日本、大陸、馬來西亞同組，第一階段中華隊大贏倉促成軍的馬來西亞，位居分組第三，如今不但挨罰500萬台幣，還得扣掉2積分，瞬間成為四隊之末，而2月18日在日本東京舉行的第三階段資格賽則包含了第二階段沒有打的賽程，中華隊將兩度碰到大陸，一戰日本與馬來西亞，大陸隊名單已經出爐，幾乎是一軍陣容應戰，可見得他們已預知可能被罰結果，第三階段將全力以赴。

反觀，中華隊昨日開訓就碰到PLG聯盟四支球隊的全面抵制，12名球員全部選擇以「請假」方式不願參加集訓，只剩下SBL聯盟的球員力挺，假如最終還是選擇放棄參加第三階段資格賽的話，面臨的處分就可能不只是罰款而已，而是更加嚴厲的停權或是除權了。

(中時 )