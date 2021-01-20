政壇韓流來襲，傳出前高雄市長韓國瑜將重出江湖，圖謀國民黨主席位子。雖然他因岳父過世而重孝在身，但這兩天網路開始熱議，究竟這只是傳言或他真有驛動之心，目前藍綠兩黨都在觀察。精神科醫師沈政男認為，懂政治心理學就知道，韓國瑜不會在下次選舉缺席，而韓最好的政治歸宿絕對不是黨主席，參選桃園市長才是正途。

沈政男在個人臉書發文分析，王浩宇被罷免後，說是增加了韓國瑜選桃園市長的可能，國民黨趕緊出來否認，問題是韓國瑜根本沒說什麼。韓國瑜是這樣，他的政治能量顯然還在，而且恐怕還大於任何國民黨大咖，因此，他當然不會在下一次選舉缺席，這是政治心理學。

他接下來該選什麼？沈政男觀察，有人說他考慮選黨主席，其實何必呢？黨主席有名無實，跟人民又隔了一層，不適合韓國瑜的政治身段，況且，以韓國瑜現在的形象，如果把他跟國民黨綁在一起，未必對國民黨有利。至於選桃園市長，確實是一記好招！因為，勝算應該是國民黨裡最高，如果能夠攻下，那麼連同蔣萬安的台北，與連任十拿九穩的新北與台中，國民黨將可拿下六都之四，前所未有。

韓國瑜當高雄市長被罷免跌了一大跤，重出江湖也未必沒有坎。沈政男指出，韓國瑜不管未來要選什麼位置，都必須把被罷免的教訓做一個深刻反省，否則即使選得上，也未必做得完。道理很簡單，若能做到滴酒不沾，早上就能早點起床，那麼形象就會改觀。韓國瑜幾年前的崛起，幾乎是靠政治本能，現在，必須靠反省與改變。

(中時新聞網)