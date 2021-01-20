拜登就職典禮地點依慣例在美國首都華盛頓的國會大廈門前，時間是美東時間1月20日接近中午的AM11：30，亦即台北時間1月21日凌晨AM00：30。（圖／路透）

本次的美國大選是一場在嚴重新冠疫情中混亂進行的總統大選競選活動，同時還經歷許多州選票計算的紛爭、不服輸而一再指控選舉舞弊的現任總統、國會進行選舉人投票確認程序時遭暴民攻佔，無論從哪個角度看，這場即將來臨的總統就職典禮將是美國有史以來最獨一無二的政權轉移儀式。何況還可以預期已遭提起彈劾案的卸任總統川普不參加新總統就職典禮，以及史上最嚴密的就職典禮防暴亂的安全措施。以此觀之，這將是一場美國史上僅見，也是全球民主國家罕見的大戲。接下來就應該看看這場絕無僅有的大戲最後一幕要如何進行，該看哪些戲碼。

美國第46任總統當選人拜登的就職典禮，是史上僅有的一次在嚴重疫情下進行的典禮。典禮的進行與相關重點可以分為以下幾項：

美國總統就職典禮會場已布置妥當，準備在嚴重的新冠病毒威脅下迎接史上首次疫情大流行中舉行的總統就職典禮。（圖／路透）

一、就職典禮程序：

典禮地點在美國首都華盛頓的國會大廈門前，時間是美東時間1月20日接近中午的AM11：30，亦即台北時間1月21日凌晨AM00：30。典禮一開始將先由最高法院大法官索尼婭．索托瑪約(Sonia M. Sotomayor)主持與協助副總統當選人賀錦麗在拜登先生面前宣誓就職，誓辭包括「支持和捍衛憲法」、「忠實履行職責」等語。接著由美國首席大法官小約翰．羅伯茨(John G. Roberts, Jr.)陪同總統拜登先生進行就職宣誓：「我謹莊嚴宣誓，我將忠實執行合眾國總統職責，竭盡全力恪守、維護和捍衛合眾國憲法。」

美國第46任總統當選人拜登的就職典禮，是史上僅有的一次在嚴重疫情與暴亂陰影下進行的總統就職典禮。圖為就職典禮進行的國會大廈前。（圖／路透）

宣誓後拜登總統會發表就職演說，大約會長達10到20分鐘。演講結束後，主持典禮的大法官與總統拜登、副總統賀錦麗以及受邀來的歷任總統克林頓、小布希、歐巴馬以及他們的配偶將會進入阿靈頓國家公墓，在公墓的無名烈士墓前獻上致敬花圈。

由於疫情關係，這次典禮除少部份貴賓之外沒有廣邀國內與國外貴賓，僅以視頻方式邀請貴賓觀禮，此外提供1000張入場券供群眾進場參與。當地時間下午2點（台北時間21日凌晨AM03:00），開始長達1小時的慶祝遊行。

二、典禮與白宮前的安全部署

美國總統就職典禮歷來的安全工作都非常嚴密，在川普煽動1月6日的國會暴亂後，安全工作格外細密。（圖／路透）

由於事先接到有關典禮安全威脅的情報，典禮附近的一些政府辦公大樓的門窗已全數密封，部署超過2萬名全副武裝的國民警衛隊人員，另外還有5千名後援部隊待命。（圖／路透）

美國總統就職典禮歷來的安全工作都非常嚴密，在川普煽動1月6日的國會暴亂後，安全工作格外細密。典禮附近的一些政府辦公大樓的門窗已全數密封，部署超過2萬名全副武裝的國民警衛隊人員，另外還有5千名後援部隊待命。

三、出席典禮的重要人物

美國歷史上有3位總統沒有出席繼任的就職典禮，分別是第2任總統約翰．亞當斯、第6任的昆西．亞當斯和第17任的安德魯．詹森，他們都是1869年以前竹人物，換言之，美國近152年來從未有哪一位總統不參加繼任者的就職典禮，不過現任副總統彭斯倒是表示他將會參加。

此外，傳統上還會邀請明星在典禮上表演助興，今年據說是由女神卡卡( Lady Gaga)演唱國歌，珍妮佛．洛佩茲(Jennifer Lopez)與邦．喬飛等藝人獻藝演出，另有些藝人如布魯斯．斯普林斯汀(Bruce Springsteen)等樂團則提供遠端視訊表演，湯姆．漢克斯(Tom Hanks)與伊娃．朗格利亞(Eva Longoria)則是此次演出活動的主持人。

慣例上還會有各界社會人士致辭，這次將有一名來自喬治亞州的黑人消防員、一位青年詩人、一位天主教牧師以及一位來自拜登家鄉德拉瓦州威爾明頓的牧師會在典禮上致辭。

四、典禮可能出現的狀況

由於先前的衝擊國會事件，情報顯示將有人準備以武裝衝擊就職典禮，為此軍警皆已加強安全部署，參加抗議者可能會在周邊製造一些小規模騷亂。取得入場券的群眾可能會做出一些惡搞行為，但在優勢警力之下成不了新聞事件。會場依然會安排一個位置做為指定的示威區域，通常是一些弱勢團體與激進團體，他們會經過安檢後持內政部所發的許可證進行示威。至於川普會在同一時間自己另搞一場號稱有數萬人參加的典禮，到頭來也只是會鬧劇一場。

(中時新聞網)