美國總統當選人拜登的財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）今天在參議院聽證會上表示，拜登政府將運用所有可用工具，對付「中國不公平和非法的貿易陋習 」。
葉倫在參院財政委員會回答提問時表示，中國一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。
葉倫同意「中國顯然是我們最重要的戰略競爭者」，不過和即將卸任的總統川普不同，她強調「和我們的盟邦合力」對抗這項挑戰至為重要。（譯者：陳政一）1100120
(中央社)
美國總統當選人拜登的財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）今天在參議院聽證會上表示，拜登政府將運用所有可用工具，對付「中國不公平和非法的貿易陋習 」。
葉倫在參院財政委員會回答提問時表示，中國一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。
葉倫同意「中國顯然是我們最重要的戰略競爭者」，不過和即將卸任的總統川普不同，她強調「和我們的盟邦合力」對抗這項挑戰至為重要。（譯者：陳政一）1100120
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