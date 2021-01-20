美國參議院外委會今天召開國務卿提名人布林肯人事聽證會。談及台灣時，布林肯表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

趕在總統當選人拜登（Joe Biden）就職前夕，參議院外交委員會今天下午針對國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）人事案召開聽證會，現場多位議員關切美中關係及北京對香港、台灣的侵略野心。

共和黨籍參議院外委會主席里契（James Risch）開場致詞就向布林肯提及中國挑戰與台灣的重要性。

里契表示，中國是美國戰略與全球競爭者，中共經常進行經濟脅迫、軍事侵略、人權侵犯與影響力作戰，他預期拜登政府將尋求兩黨合作，共同面對中共帶來的挑戰，而其中一項挑戰就是台灣。

里契指出，北京摧毀香港自治，使台灣未來的問題更加迫切與嚴肅；中國軍事現代化及擴張作為大幅度改變印太區域權力平衡，讓美國軍隊與印太盟友夥伴都處於危險之中。他說：「台灣是重要戰略議題之一，應持續被視為（美國）戰略要務。」

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）則指出，中國顯然想成為全球地緣政治、經濟與軍事領袖，並將威權主義強加在他國身上，這可能對世界各地人民自由造成巨大威脅，並詢問布林肯對台灣與美國對台承諾的想法為何。

布林肯回應表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如台灣關係法及美中公報。確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，「拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衛）」。

布林肯指出，他也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。

此外，布林肯說，即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有頒布一些規定，他的團隊會依據台灣保證法（Taiwan Assurance Act）仔細研究。

蓬佩奧9日透過聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制，被視為是雙邊關係近年一大進展。據了解，前總統歐巴馬（Barack Obama）任內曾設下駐美代表處人員不得進入國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗等限制。

去年12月27日生效的「台灣保證法」明定，法案生效180天內，美國國務卿應檢視對台交往準則並發布更新版本，並指「國會意見」（sense of Congress）認為，美國對台準則制定目的應是深化、擴大美台關係，並以雙邊關係的價值與重要性作為依據。

布林肯最後強調，他曾在總統蔡英文競選期間在國務院接待她，她成為總統後雙方也多次進行談話，他當時身分為副國務卿，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

待人事聽證會召開後，參院外委會須對布林肯提名案進行投票，通過才能將案件交至參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。（編輯：陳政一）1100120

(中央社)