難產半年以上的民進黨台北市黨部主委一職將於1月底產生，同額競選的民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農篤定出任。但有一名黨內人士告訴本刊，這場主委大亂鬥揭開黨內派系的競合，內情是正當「綠色友誼連線」前立委薛凌和前黨部主委黃承國人馬的王孝維爭執不下時，突然傳出民進黨前祕書長羅文嘉有意出征競選主委，引爆英系反彈，甚至不甘示弱地放出「要選就來選，不惜一戰」的消息。

本刊調查，羅文嘉和民進黨前主席卓榮泰離開黨中央後，其實無意就此收手，仍想尋求一個位置，在政壇發揮影響力。去年520前就曾傳出，羅文嘉想爭取客家委員會主委，卓榮泰則想爭取考試院副院長，但都被泛英系成員擋下來，最大原因就是這兩人曾「暗助」賴清德參與黨內總統初選，搞得民進黨人仰馬翻，猶如黨內「叛變」，差點導致民進黨「滅黨」。

卓榮泰曾暗助賴清德參與總統初選，去年傳出他有意爭取考試院副院長，但遭泛英系成員阻饒。（圖／王永泰攝）

尋求公職碰壁後，天生是「政治動物」的羅文嘉，開始學他的前老闆、前總統陳水扁，不時對黨開砲刷存在感。去年7月，羅文嘉拿三立電視董事長林崑海介入黨職選舉，重批民進黨世俗化，並稱「應該要抑制哪些力量」，不然遲早會出事，砲火還是從屬於泛藍陣營的媒體打出。

今年初，當民進黨還在因萊豬焦頭爛額時，羅文嘉竟寫臉書，稱「民進黨真正要做的是，除了請求國人諒解，何不利用這個機會，跟社會與國人有更全面、更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術。」羅文嘉種種言行被視為說風涼話，讓黨內不少派系要角及立委不滿。

除了羅文嘉砲打黨內派系，卓榮泰也不遑多讓，去年7月接著羅文嘉後頭重砲抨擊，「假借英系之名挑起黨內對立的放話惡行，必須被譴責、終止了！」卓榮泰甚至認為，英系陷入、主導派系的對立，「難道沒有違背總統的意旨嗎？」

對於卓、羅兩人不時觸動黨內敏感神經，一名立委直言，「這兩人就是在搞鬥爭，藉由罵黨、罵同志抬高自己身價，與黨共同承擔背負執政包袱的立委們又無力反擊他們。」另有黨內人士透露，卓榮泰、羅文嘉和綠色友誼連線已經綁在一起，不只要台北市黨部主委，還想操盤兩年後的台北市長選舉。

針對外傳曾有意爭取台北市黨部主委一職，羅文嘉直說：「主委選舉不是結束了嗎？」被問及是否可能布局台北市長，他接連說：「沒有、沒有、都沒有。」

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(中時新聞網)