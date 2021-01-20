楊志良是誰？一個馬政府時代當過衛生署（衛福部前身）署長的大學教授，卸任十餘年來只在報紙寫時評、偶爾上政論節目開講，談不上有什麼政治影響力。日前楊志良在政論節目批評桃園市染疫醫師，認為院方應該開除他，卻遭到民進黨啟動國家機器全面打擊，從黨內高幹、衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，甚至總統蔡英文都輪番猛轟他。

這是一種「火力示範」，用意是告訴社會，不管你是誰，絕對不允許對民進黨提出異議。這些異議如星星之火可以燎原，必須要消滅於第一時間，或是用更大的聲音來壓制，否則民進黨如沙丘城堡般的政權可能瓦解。

民進黨現在充滿危機感，把任何建議都當成「政權保護戰」來對付，認為「國無敵者恆亡」，政黨同樣也要有敵人。有鑑於國民黨已經弱化，若失去對手，就難以團結黨內，必須再次「找回敵人」，才能維持黨與國的活力。

「找回敵人」一點都不弔詭。一九九○年蘇聯解體後，美國在「歷史終結論」（人類歷史最終將歸於民主自由、資本主義）薰染下陷入茫然，拔劍四顧卻找不到敵人，認為這是最大的國家危機。剛好不識相的伊拉克前總統海珊入侵科威特，令美國總統老布希撿到槍，原本能逮捕海珊並占領伊拉克，卻刻意留下海珊做為「敵人」。

楊志良在這種政治邏輯下成為民進黨的「敵人」，既然有人願意冒出頭，民進黨絕對不會放過機會，不只要打，還要打一場巨型戰爭，目的在抵消罷免王浩宇及反萊豬的聲量，讓這些負面事件輕騎過關。就像老布希把海珊當成大敵，非要聯合多國來對付。

套一句中共前最高領導人毛澤東的話：「革命不是請客吃飯，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣溫良恭讓。」正點出國民黨本性「溫良恭讓」的死結，民進黨深知，失去黨產的國民黨不值得一打；但如果不打，民進黨會面臨「國無敵者恆亡」的命運。

由此可見，民進黨容不下中天新聞台（中天），在一片綠油油的媒體生態中，只有中天的顏色不一樣。二○一八年在全民討厭民進黨的潮流下，結合前高雄市長韓國瑜的庶民魅力，創造出「韓流」，讓民進黨選情崩盤，如果不除掉中天，二○二二年可能又造出新的「江流」（指江啟臣）或「朱流」（指朱立倫），因此民進黨絕不容許任何敵人存在。

國民黨目前不值得打，而中天已經被關台，但民進黨不能沒有敵人，那麼就找敢於發出異聲的對象大加撻伐，以維持黨國的戰鬥力。楊志良雖小，但只要是民進黨的敵人就大打，這一點，恐怕是國民黨學不會的。

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(中時新聞網)