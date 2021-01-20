董哥真心話

北部某醫院的醫師與護士雙雙確診新冠肺炎，無不讓人心驚！明明舉國皆知是桃園一家與陳時中關係密切的醫院，但疫情中心就是不公布，他們只說患者到過大江、星巴克及振宇五金行，被波及店家慘吞損失，源頭的醫院卻照常掛號看診。

疫情中心掌握情資，卻選擇性地公布，對攻擊馬政府「黑箱」、標榜「公開透明」的蔡政府來說，他們一向就是雙標，並不令人意外。過去十多年，醫師蘇偉碩一直與蔡英文們反萊豬，這批革命伙伴一起上街「反毒牛、反欺騙、反黑箱」，其專業獲柯建銘力邀赴立院民進黨團開講，綠委無不推崇他的道德勇氣，爭相合照留電話。

同樣的蘇偉碩，繼續講同樣的話，卻因被陳時中舉發散布假新聞， 收到警局傳票，再轉由檢察官偵辦。台聯黨出身的蘇醫師，以為他有言論自由和專業能力，可以當台灣版的李文亮，實在是太傻太天真。

大陸武漢的眼科醫師李文亮，於二○一九年十二月三十日，在群組提醒同行「SARS可能重來應小心。」四天後被警方傳喚，寫完切結書就回家。隔年二月七日，李文亮因新冠肺炎死亡，歐美、大陸及蔡政府都稱頌他是良心醫師和疫情吹哨人。

但去年十二月二十日，長榮航空的紐西蘭機師確診，還傳染給同事及女友，疫調後發現他與女友四處趴趴走，疫情中心卻僅公布部分足跡。台北市議員徐巧芯在臉書公布危險地點，竟被疫情中心勒令下架，否則開罰。原來台灣民眾沒有知的權力，除非民進黨核准？

該機師走過台北市慶城街數家商店，更進入日本交流協會，陳時中封鎖相關信息，說穿了是為保護日本人；疫情中心還說，訊息如果為真，依《傳染病防治法》規定應開罰，因僅疫情中心有資格發布消息，否則會依發送假消息受刑事究責。天啊！這是秦始皇「偶語棄市」的時代嗎？

和陳時中相關的醫院被保護，與他有交情的名嘴違法公布醫院名稱也被輕縱。陳時中、強關中天新聞台的蘇貞昌及因川普而貴的蔡英文，成了現代的「三皇」，台灣人別傻傻地自以為可當李文亮， 那只是綠營的政治童話。

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(中時新聞網)