北台灣知名水晶蝦大王余鎧丞，近來跨足餐飲業，卻遭親姊妹指控掏空父親近3千萬資產，還覬覦母親過世後留給3姊妹的億級豪宅，找來有幫派背景的黑衣人拿著房屋租賃契約，侵門踏戶要住在豪宅的姊妹搬走，否則就要「讓黑衣人留下來陪睡」，讓姊妹們相當害怕。
3姊琪琪（化名）回憶：「我當天看到房屋租賃契約書，十分不解，因為房子是過世的媽媽留給我們姊妹居住的，目前還掛在母親名下，仔細一看，契約書中的出租人竟是鎧丞。黑衣人說他們是『拿錢辦事』，隨即找來律師背書作證，並打電話給鎧丞。」琪琪表示，余鎧丞當下告訴律師「要家人離開」，否則就要讓黑衣人在家陪她們3姊妹睡一晚。
由於擔心黑衣人會再度拿鑰匙「自由進出」，余家3姊妹當夜連忙換掉門鎖，豈料隔天凌晨1點多，住家門口又出現黑衣人，而且這次來了10幾個，「他們不斷叫囂、撞門，要我們出面，甚至囂張地找來鎖匠，想要強行進入，還說會找人每天輪班，直到我們離開為止。」琪琪透露，去年12月，她們連續1周都遭到黑衣人登門恐嚇，今年1月間，這幫人甚至踢壞門口的監視器。
律師王志超表示，由於房屋仍登記在已過世的余母名下，因此是她的子女共同持有，若要出租一定需要半數以上的子女同意，才有法律效力。另外，如果不明人士闖入住宅，被害人可依侵入住宅罪提告，且警方一定要依法受理，「並沒有『一定要有傷害行為』才能強行驅離的說法。」
針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姊妹們是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。
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(中時新聞網)
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