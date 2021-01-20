北台灣知名水晶蝦大王余鎧丞，近來跨足餐飲業，卻遭親姊妹指控掏空父親近3千萬資產，還覬覦母親過世後留給3姊妹的億級豪宅，找來有幫派背景的黑衣人拿著房屋租賃契約，侵門踏戶要住在豪宅的姊妹搬走，否則就要「讓黑衣人留下來陪睡」，讓姊妹們相當害怕。

3姊琪琪（化名）回憶：「我當天看到房屋租賃契約書，十分不解，因為房子是過世的媽媽留給我們姊妹居住的，目前還掛在母親名下，仔細一看，契約書中的出租人竟是鎧丞。黑衣人說他們是『拿錢辦事』，隨即找來律師背書作證，並打電話給鎧丞。」琪琪表示，余鎧丞當下告訴律師「要家人離開」，否則就要讓黑衣人在家陪她們3姊妹睡一晚。

被稱為水晶蝦大王的余愷丞被指控找來許多不明人士在凌晨突擊騷擾親姊妹，企圖藉此逼走胞姊、霸佔豪宅。（圖／翻攝臉書）

由於擔心黑衣人會再度拿鑰匙「自由進出」，余家3姊妹當夜連忙換掉門鎖，豈料隔天凌晨1點多，住家門口又出現黑衣人，而且這次來了10幾個，「他們不斷叫囂、撞門，要我們出面，甚至囂張地找來鎖匠，想要強行進入，還說會找人每天輪班，直到我們離開為止。」琪琪透露，去年12月，她們連續1周都遭到黑衣人登門恐嚇，今年1月間，這幫人甚至踢壞門口的監視器。

律師王志超表示，由於房屋仍登記在已過世的余母名下，因此是她的子女共同持有，若要出租一定需要半數以上的子女同意，才有法律效力。另外，如果不明人士闖入住宅，被害人可依侵入住宅罪提告，且警方一定要依法受理，「並沒有『一定要有傷害行為』才能強行驅離的說法。」

對於親弟弟為了爭產，不惜找來黑道對姊妹們趕盡殺絕，余家姊妹們既心痛又無助。（圖／攝影組攝）

針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姊妹們是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。

陌生男子拿出的房屋租賃契約，表示自己已經與余愷丞簽約，以每月3萬元租下余家三姊妹住的豪宅。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)