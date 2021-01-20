以第4台接線生意致富的余家，是新店當地望族，獨子余鎧丞從養殖水晶蝦事業跨足餐飲業，在台北地區名氣不小；而出手豪氣的他，也結交了不少政商、警界人士，人脈廣闊，但他卻遭親姊妹出面指控，不僅領光植物人父親帳戶現金、唆使黑衣人持租賃契約至母親的億級豪宅，威嚇姊妹，甚至還將3姊琪琪（化名）1輛使用中、掛在父親名下的賓士車典當百萬。2姊婷婷（化名）表示，弟弟在外出手闊綽，光是1個月的刷卡費就高達200萬，令人嘖舌。

為何親姊弟會反目？琪琪感慨地說：「一切都是因為錢。」3年多前，余父因為開刀不幸成為植物人，1年後余母癌逝，一家人陷入愁雲慘霧。「他（余鎧丞）每天在外吃吃喝喝，每月刷卡費高達1、2百萬元，真的嚇死人，爸媽一直很擔心他的交友狀況，也勸他要以家庭為重……由於家裡財務需有人控管，他自告奮勇向法院聲請監護宣告，管理爸爸的所有帳務。」琪琪表示。

余家姊妹向法院聲請變更父親監護人聲請，卻意外發現余愷丞在父親倒下後，挖走父親帳戶高達3000多萬元。（圖／讀者提供）

基於信任，余家姊妹們未曾問過財務流向，直到某一天收到保險公司的帳單，不但發現父親購買的3千萬元基金被贖回，也因戶頭存款不足，無法支付小妹的保險金，「我和婷婷覺得不對勁，多次要求鎧丞提供財產清冊，但他始終未正面回應；我們擔心鎧丞會將爸爸名下的財產全數敗光，於是向法院提出更改監護人聲請，一看到法院調查的證據，才知道鎧丞有夠誇張，他已經完全榨乾爸爸了！」琪琪說。

琪琪接著出示父親的帳戶提款記錄指出，「2017年間，爸爸倒下後，短短1年內，竟有886筆提款紀錄，金額高達3千多萬元；另外還陸續轉帳315萬元匯入鎧丞的帳戶。」琪琪估算，余鎧丞已從父親身上拿走大約3千萬元。

「鎧丞還將母親過世前給他的房產拿去貸款，就連車子也不放過！我的賓士車登記在爸爸的公司，鎧丞竟以遺失為由，把車子過戶到自己名下，然後再去當鋪典當1百萬元。」琪琪表示，去年12月24日，她開車到新北市三重區辦事情，好好地停在停車格中，事情辦妥後車子卻不翼而飛，報警後才知道車子被當鋪拖走。「原來鎧丞沒有支付當鋪利息，車子才會被拖走。」

余家人過去感情甜蜜，還在加拿大拍下全家福，如今4姊弟卻為錢反目。（圖／讀者提供）

琪琪說，法院最後裁定父親由2姊婷婷及弟弟共同監護，判決當天，余鎧丞立刻換掉雙親起家厝的門鎖，也不讓姊妹們回家，「原來30多年的手足情，是這麼脆弱。」

針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姊妹們是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。

余愷丞與警界友好，臉書時常打卡出入各分局泡茶，余家三姊妹懷疑，余愷丞有與警方打關係，才會讓他們遭受黑道騷擾也求助無門。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)