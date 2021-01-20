北台灣水晶蝦大王余鎧丞，因養殖水晶蝦聲名大噪，近期他跨足餐飲業，在北市精華區連開了多間飲料店、羊肉爐，也因為出手豪氣，結交許多政商、警界好友，但親姊妹卻出面指控，余鎧丞教唆黑道經常突襲姐妹，就要她們交出過世老母留下的上億豪宅，姊妹面對黑衣人多次登門問候，嚇得報警，但警方消極作為，更令姐妹傻眼。
面對弟弟的惡行惡狀，余家姊妹只能報警處理，然而，警方的消極態度讓她們更害怕，「黑衣人明明沒有經過我們的同意，就闖入我們的住處，我要求警方依照侵入民宅驅離他們，警方卻說無權驅離，除非有傷害行為。」琪琪表示。
琪琪無奈的說，每次黑衣人在門外叫囂，警察獲報到場後也只是站在後面看而已，有次報警還遭反嗆「不要再打了，你們自己家的事自己處理。」琪琪透露，年僅12歲的姪子甚至曾經想要買刀自衛保護阿姨們， 「到底還有誰可以保護我們？」
「我懷疑鎧丞根本已經和警察打過招呼，所以他找黑道來都沒事。」琪琪透露，余鎧丞與許多警察關係密切，彼此稱兄道弟。本刊調查，余鎧丞的臉書好友名單中，確實不乏高階警官，經常貼出自己和警官餐敘的照片；他的連鎖飲料店開幕時，從兩線一星巡官到三線一星高階警官，都前往捧場站台。
「外面的人都以為我弟很有錢，叫他余董，但他只是個欺負家人的敗家子而已。」琪琪說，她們姊妹們多次傳訊息給余鎧丞，要求當面談清楚，但他從不理會，甚至封鎖家人手機。
學生時期，婷婷、琪琪與余鎧丞都在加拿大求學，陌生國度裡，三姊弟相依為命、互相照拂。余鎧丞在加拿大不慎出車禍，婷婷更扮演母親的角色，日以繼夜的照顧，這段時光單純美好，至今仍深深烙在姊妹心中。望著一家人過去和樂融融的照片，余家姊妹擒淚溫情喊話：「鎧丞，我們是一家人，不要為了錢趕盡殺絕好嗎？你想通後，我們隨時張開雙手歡迎你回家。」
針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姊妹們是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。
新店警分局江陵派出所所長黃國龍表示，警方當時接獲報案到場，發現是件產權糾紛，所以無從介入，目前雙方皆互相提告，派出所已受理，積極偵辦中。
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(中時新聞網)
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