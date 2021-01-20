2015年出道、有「小金城武」之稱的新生代演員陳昊森，直至去年演出票房破億電影《刻在你心底的名字》（《刻在》）才聲名大噪，還簽下唱片合約，朝影歌雙棲發展。本刊掌握消息，男女粉絲通殺的陳昊森，原與女模王翔交往，但去年已分手；此外，本刊除多次直擊他和《刻在》的美術指導姚國禎共進晚餐，他與愛犬柯基「短短」還一起留宿對方家中，顯見交情匪淺。

幫陳昊森遛狗的短褲男，就是電影《刻在》的美術指導姚國禎。（圖／本刊攝影組）

24歲的陳昊森，去年以電影《刻在你心底的名字》的「張家漢」一角，入圍金馬獎「最佳新演員」，雖然未能獲獎，仍無損他的高人氣。2020年11月5日深夜11點多，陳昊森在金馬獎活動結束後告別經紀人，獨自從台北市的君悅酒店搭乘計程車，一路直奔中山區的一處大樓。

近深夜12點，來不及換衣服的陳昊森，改穿運動拖鞋就趕忙牽著愛犬柯基「短短」出門，短短隨即在人行道上解放「黃金」，看來憋了許久，身為鏟屎官的陳昊森立刻清理乾淨，非常注重環境衛生。之後他帶著解放完畢的短短走入巷內，牽著一輛紅色機車到靠近該大樓的機車格停放後，一人一犬才返回該處過夜。

帶狗解放不忘清理排泄物的陳昊森，為環境清潔做了最佳示範。（圖／本刊攝影組）

隔天中午11點58分，看似一夜好眠的陳昊森，換上短褲白T還戴起棒球帽，再度帶著短短出門遛搭，腳上依然是那雙白色運動拖鞋，同樣地又在附近散步一圈，讓短短解放後折返回該大樓。約兩小時後，陳昊森換上白色帽T與深色長褲外出，先是前往建國北路的華研唱片，接著與經紀人碰面，行程相當緊湊，下午3點一刻又來到位於中正區的一處民宅。

據了解，該民宅正是陳昊森的家，而他與愛犬短短留宿的中山區大樓，應是圈內好友姚國禎的住所。今年33歲的姚國禎，除了擔任《刻在》的美術指導，也是陳昊森演唱〈刻在我心底的名字〉的MV導演；去年他為金曲歌后魏如萱拍攝的〈陪著你〉MV，更入圍金曲獎「最佳音樂錄影帶」。

寵狗的陳昊森表示，以前讀書時一度和短短分開，導致牠現在有點沒安全感，所以會盡可能地讓牠開心。（圖／翻攝自陳昊森臉書）

(中時新聞網)