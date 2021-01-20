本刊接獲爆料，鮮少提及感情生活的陳昊森，早在2018年11月6日，就於臉書公開認愛，對象是年齡相仿的女模特兒「王翔」，在IG擁有近6千名粉絲，兩人戀情公開後，也獲得好友祝福。據悉，陳昊森2019年赴加拿大拍外景時，還把當時收到的名牌包等豪禮轉送給女友，對她相當大方，但這段感情談了約兩年便無疾而終。

2018年11月，陳昊森在臉書認愛當時的女友王翔，友人紛紛給予祝福。（圖／翻攝自陳昊森臉書）

此外，2020年11月10日中午，本刊記者又看到陳昊森的愛犬「短短」出現在熟悉的中山區大樓，只是牽著牠的不是主人陳昊森，而是屋主姚國禎，他腳下的拖鞋，恰巧與5天前陳昊森穿的款式相同。本刊記者觀察，陳昊森除了能自由進出該大樓並過夜，在此處更有換洗衣物，才能在12小時內連換兩套衣服，種種跡象盡顯他與姚國禎的好交情。

去年11月陳昊森（左2）帶著妹妹（右2）與曲家瑞（左1）到中山區吃壽喜燒，好友姚國禎（右1）也作陪。（圖／本刊攝影組）

而本刊更多次直擊兩人相約吃飯，例如去年11月3日晚間，陳昊森結束電台通告後，與妹妹一起到姚國禎住家不遠處的壽喜燒餐廳用餐，當晚除了陳昊森兄妹還有姚國禎、林柏宏和曲家瑞一同列席。深夜11點半，大夥兒飽餐下樓，開心聊天拍照後，兄妹倆才一起搭計程車返回中正區的家；隔天晚間7點半，陳昊森完成工作後離開台視，又搭計程車到中山區與姚國禎會合並共進晚餐，吃到晚間9點半，陳昊森才獨自搭計程車回到自家。

除了負責《刻在》的美術指導，姚國禎也為陳昊森演唱的〈刻在我心底的名字〉執導MV。（翻攝自姚國禎臉書）

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(中時新聞網)