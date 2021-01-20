陳昊森因演出《刻在》而暴紅，但人紅難免是非多，電影宣傳期間，就傳出和搭檔演出的曾敬驊鬧不合，連該片監製瞿友寧都跳出來幫忙澄清：「大家想多了，這種無聊的捕風捉影不知道哪來的，傷害電影也傷害演員，明明他們兩個感情好得很。」兩人也共同現身金馬獎，還被拱「陳昊森得獎就接吻」，可惜敗給演出《無聲》的陳妍霏，粉絲無緣看到「驊森CP」重現經典畫面。
近年接連在網路劇《紅色氣球》、《美男魚澡堂》及電影《刻在》演出同志角色的陳昊森，曾在受訪時透露自己年少不懂事，對於姊姊出櫃一度無法接受，「當初很不理解我姊的轉變，關係一度疏離，（直到）演戲之後，我們才重新拉近距離，變得能侃侃而談，在準備角色上給了很大幫助。」
除了在電影圈大放光芒，陳昊森初試啼聲演唱電影主題曲〈刻在我心底的名字〉，也獲得不錯的評價，已約下唱片合約的他，1月20日晚上8點還與同公司的新人，共同舉辦《新生聚樂部》演唱會。有鑒於近日氣候多變，陳昊森特地在臉書提醒粉絲「不要夜排，那麼冷的天氣裡你們不好好照顧自己，那麼危險，知道沒！」字裡行間看得出他非常寵粉，難怪男女通殺。
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(中時新聞網)
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