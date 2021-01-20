隨著氣溫直線下滑，冷空氣會刺激交感神經興奮，使血壓上升；低溫則會刺激血管收縮，使得心臟負荷加劇，因此，使冬天成為心臟病好發季節，有心臟病史及高血壓、高血脂、糖尿病及年長者，要特別注意保護心臟健康。

彰化基督教醫院心臟血管內科主治醫師簡思齊表示，心臟病在任何年齡層皆有可能發生，並非中老年人的專利，而造成心臟病的原因眾多，可分為先天及後天危險因子兩種。

●先天危險因子

(1)遺傳

簡思齊指出，家族成員中若有心血管疾病的相關病史，罹患心血管疾病的機率會比一般人高。尤其是有直系血緣的男性在55歲以前、女性在65歲以前，就因心臟病發猝死或心肌梗塞，屬於高危險群。

(2)年齡

隨著年紀增長，身體會時間逐年老化，當然血管也無法倖免於難。當血管隨年齡增加而老化時，使得動脈粥狀硬化愈來愈嚴重，動脈血管壁會逐漸變厚及變硬，發生心血管疾病的風險也跟著增加。

(3)性別

女性荷爾蒙能保護心血管，因此，心臟病的性別發生率，男比女是3：1。但進入更年期後，女性因為少了女性荷爾蒙保護，得到心臟病的機率便與男性差不多了，一般而言，男性過了45歲、女性55歲以後，就進入心血管疾病危險期。

●後天危險因子

(1)三高：高血壓、糖尿病、高血脂症

血壓愈高，發生心血管疾病機會大增。因血管長期處於高壓狀態，會使心臟負荷處於高壓狀態，使心室變得肥厚；也會對血管壁造成傷害，造成冠狀動脈粥狀硬化及狹窄，進而導致心臟肥大、狹心症、心肌梗塞、心衰竭等問題。

據統計，糖尿病罹患冠心病的機率是常人的2倍以上。因高血糖會使動脈壁較容易產生發炎反應，血管管壁受損；加速斑塊沉澱於冠狀動脈，形成動脈增厚、硬化，導致負責輸送血液至心肌的血管變得狹窄，心肌進而產生缺氧，導致心臟病。

膽固醇過高者罹患心臟病的機會比普通人多3倍，因為體內過多的膽固醇會堆積在血管內，造成動脈粥狀硬化，使血管日漸狹窄，阻礙血液流通，心肌因此無法得到足夠的氧氣和養分，引發心絞痛、心肌梗塞，嚴重導致死亡。

(2)肥胖

隨著飲食西化，肥胖是許多人面臨的健康問題。簡思齊表示，而肥胖者罹患糖尿病、高血壓、高血脂症等慢性病機率較高，而這些疾病又會誘發冠狀動脈心臟病、心衰竭、中風等。體重超過理想體重20%者，為心臟病高危險群。

(3)抽菸

根據美國疾病管制局(CDC)的菸害報告指出，吸菸者比非吸菸者有高達2~7倍的心血管疾病死亡風險；吸菸者的家人因為暴露於二手菸中，也會大大提升死於中風和心臟病的機會。

簡思齊說明，抽菸是冠狀動脈疾病重要的危險因子之一，因為菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血管缺乏彈性、血液變得黏稠。若血管阻塞發生在冠狀動脈，則形成心肌梗塞；發生在周邊血管，即為周邊動脈疾病；發生在腦部血管，則造成缺血性中風。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／KingNet國家網路醫藥 黃慧玫、諮詢專家/彰化基督教醫院心臟血管內科主治醫師 簡思齊）

(中時新聞網)