金管會為強化微型保單協助族群範圍，宣布發布修正「保險業辦理微型保單應注意事項」規定，將領取中低收入生活津貼的高齡族群及家屬納入承保範圍，成為微型保單的第10種可承保對象、自即日起適用，估計至少將有17.1萬人受惠。

金管會自2009年7月起推動微型保單，希望使弱勢民眾能以每年可負擔的保費，享有基本保險保障，目前種類包括定期壽險、傷害險及實支實付型傷害醫療險3大類，具備低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短、多元投保方式等特點。

據金管會統計，截至2020年11月底，微型保單的累計承保人數達94.9萬人、承保金額3058.6億元，有效契約件數達42.7萬件、承保金額1416.9億元。其中，以原住民占29.62％最高，特殊境遇家庭或低收入戶以29.41％居次，身心障礙者以21.28％位居第三。

保險局指出，現行微型保單可承保對象包括9大經濟弱勢族群，此次修正將領取中低收入生活津貼的高齡族群及家屬納為第10類可承保對象，可使上述經濟情況不寬裕的高齡者及家屬，亦可藉由微型保單獲得基本保障，擴大其保護傘範圍、強化對高齡者保障。

(時報資訊)