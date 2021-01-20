美股因馬丁路德紀念日休市一天，沒有美股干擾、亞股周二漲翻天，台股則是周一利用「醫院群聚利空」大洗盤，周二一鼓作氣再上攻，不過，從成交量不大來看，大多數散戶經過周一大震盪後尚未回神。

台股最厲害的地方就是，每一次大恐慌之後都能再度走高，顯然多頭主力利用每一次的利空來甩掉信心不足的籌碼，此種方式謂之「震盪趨堅」，不過，因為上周五(1月15日)出現4736億元的超級天量(高點16041點)，短期間想要立即衝關萬六的可能性不大。

從盤面觀察，早盤短多力向傳產股擴散，包括玻陶、橡膠、電機等都有表現，不過指標族群航運股卻是開高走低，可見這部分的中期籌碼已經鬆動了，不可不防；由於周二多頭買力較為分散，到處有熱點但無特定主流股帶頭，盤勢回到個股表現為主。

整體分析，由於近期唯一變數就是疫情發展，目前台股維持在16000點之下震盪，只要疫情控制住，多頭力道就會再起。

(時報資訊)