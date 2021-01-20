新冠肺炎疫情席捲全球，台灣人也因此無法踏出國門，當台灣首間唐吉訶德「DON DON DONKI西門店」昨（19日）正式開幕時，就吸引爆多民眾前去排隊搶購，昨天一整天排隊人流不停歇，根據現場民眾直擊，原本想說半夜去逛，一樣大排長龍，凌晨2點入店選購商品，竟被告知結帳需要5個小時。

據《ETtoday新聞雲》報導，過往的西門町到了凌晨就變得一片寂靜，但是昨天適逢主打24小時營業的台灣首間唐吉訶德開幕，直到今（20日）凌晨都持續有排隊人潮，而店家為了避免顧客等太久，也像遊樂園一樣舉出告示牌，告知大家至少要等3小時才能入店，也有一些人因為這樣就放棄，打道回府：「拍拍照就回家好了。」

凌晨2點多的唐吉軻德。（圖／翻攝自臉書）

一名網友今天凌晨2點多在臉書發文，雖然他已經進到店內，但從他分享的照片可見，整間店人潮洶湧，前方的顧客必須往前走，後方的人潮才得以疏散，也讓他直呼：「現在進來的人請三思，半夜還是不少人，動彈不得。」另外有一名網友更留言：「在二樓卡了兩個小時，剛才廣播說結帳要等5小時。」

據讀者提供的照片可見，不知道是否因為大家都還要上班，店門外面的排隊人潮到了清晨5點已經消失了，就連店內也空無一人。

清晨5點的唐吉軻德。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)