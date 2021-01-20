美國總統當選人拜登將於20日宣誓就職，台灣駐美代表蕭美琴卻遲遲等不到邀請函，對照拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）近期受訪，不斷重申「一個中國」、「不會承認台獨」的態度，港媒最新評論直言：「拜登團隊疏遠台灣。」反觀美國與中國大陸關係，則將隨川普下台逐漸緩和。

香港媒體《中評社》今日評論表示，白宮換人當家，「反華親台」的川普下台，過去台灣蔡政府與川普政府形塑出的關係，受到嚴厲挑戰，美台關係面臨重大考驗；尤其，從拜登團隊近期的政策主張到具體行動，都出現明顯疏遠台灣的跡象，美台關係勢必調整或為為來生變埋下伏筆。

評論稱，就職大典馬上就要進行，蕭美琴卻直到昨日（19）都等不到邀請函，對照艾利森所言指，拜登對「一個中國」的認知是毫無疑義的，「世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京」，並直言：「台灣這個『獨立國家』並不存在，美國也不會承認『台灣獨立』。」可見川普下台，拜登新政府對台政策端倪。

面對「等不到邀請函」窘境，評論坦言，這對台灣不僅是尷尬，更是沉重打擊，因為這代表著拜登團隊鄭在疏遠台灣，台灣過去跟川普政府玩的那套已經不管用了，所謂「倚美抗中」更將成過往。同時，被拜登提名的白宮國家安全委員會印太事務協調總監（Coordinator for the Indo-Pacific）坎貝爾（Kurt Campbell）日前建議，中美兩國都後退一步，以緩和當前針鋒相對的緊張氣氛，這句話明顯是「重要信號」，釋出美方願與中方重新建立關係的善意。

(中時新聞網)