在捷運上遇到turn口罩講電話的人 單兵如何處置？ #鳳 由水鏡政經學院發佈於 2021年1月19日 星期二

衛福部部立桃園醫院群聚感染擴大，先前在該院首位醫師確診時曾提出「開除說」的前衛生署長楊志良，起初挨批「無同理心」、後卻被認為「先知」，成為話題人物。臉書粉專「水鏡政經學院」今(20日)則PO出一張楊志良搭乘捷運時，拉下口罩講電話的照片，再度掀起網友們討論，有人批「說好的SOP呢？」

楊志良近期因指出，應「開除」該位未遵守SOP、趴趴走的桃醫確診醫師，引起熱議。他事後解釋，此言是不希望更多第一線人員發生不幸、是他堅持是非的原因，儘管也很同情沒有按安全SOP的染疫醫護人員，但他更恐懼有其他沒意識到自己身負重責大任的醫護人員，竟沒有事後回報院方。

粉專「水鏡政經學院」今在臉書PO文質疑，「在捷運上遇到turn口罩講電話的人，單兵如何處置？」並附上楊志良搭乘台北捷運紅線時，坐在博愛座上並拿下口罩講電話的話畫面。不過，粉專並未透露拍攝時間，但從畫面中可見上方為台北捷運去年7月至12月的廣告活動。

粉專貼文曝光後，引起不少網友關注，有人不滿地說，「連戴口罩的SOP都無法遵守，還好意思強調自己是公衛大師？」、「說好的sop呢」、「開除他的乘客身份」、「連口罩都戴不好的有啥資格說別人鬆懈啊」；有網友則認為，「我剛開始還以為說他只是長得像楊前署長的一個路人甲」、「原諒他吧！他不知道戴口罩也可以說話啊」，也有人質疑拍攝時間。

(中時新聞網)