男星范植偉早年以憂鬱氣質、深邃五官走紅，還擁有「小梁朝偉」的美名，原本把演藝重心放在大陸的范植偉，在近年返台發展，不過范植偉今（20日）卻被週刊爆料，他透過網路吸收粉絲開課，要求女粉絲到家中過夜，除了開價3千的學費外，范植偉還被爆，要學生向他磕頭拜師。

原本把演藝重心放在大陸的范植偉，在近年返台發展，根據《鏡週刊》報導，范植偉被粉絲爆料，在臉書私訊表示自己在發展「思想學」、「實踐道」，並開出3千元的「菜金」，就可以收女粉絲當弟子，還可以教她寫文章和烹飪。

范植偉過去以文藝男神形象走紅，還擁有「梁朝偉接班人」稱號。（圖／本報系資料照片）

但粉絲卻指出，范植偉主動邀她到家中過夜上課，還吩咐她帶4個便當，作為兩人分食用，范植偉還向粉絲說，自己的照片被拍得像總統一樣威武，並透露自己和趙少康、總統蔡英文很熟，范植偉還強調，他在對岸也收了很多徒弟，甚至還有高官小孩向他磕頭拜師，而女粉絲也坦言，她真的曾經向范植偉磕過頭。

至於范植偉教了她什麼？女粉絲則說：「他完全沒有教過我什麼」，還說雖然范植偉很愛解釋，但當他被問到更深奧的內容時，范植偉就會說：「妳聽不懂是因為妳資質很低」。針對粉絲爆料，週刊多次以電話、簡訊、臉書私訊等聯繫，范植偉都沒接、沒回應。

40歲范植偉以文藝男神形象走紅，曾以《鹹豆漿》榮膺第24屆法國南特影展影帝，並在電影《黑暗之光》、《美麗時光》和電視劇《孽子》有精湛演出，還讓范植偉有「梁朝偉接班人」稱號，不過范植偉過去因失控言論，讓他演藝事業陷入瓶頸，原本范植偉把演藝重心放在大陸，不過他則在近年結束北漂生活、返台發展，不過范植偉卻也因圓潤、發福的模樣，都讓人認不出。

(中時新聞網)