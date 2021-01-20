台北市衛生局發現，台北市108年十大死因統計其中慢性疾病囊括7項，死亡人數為1萬1,349人（占63%），其中惡性腫瘤連續48年位居首位。台北市107年癌症標準化發生率為每10萬人有289.56人，台北市衛生局提醒，應維持健康生活，包含健康飲食、規律運動、定時量測腰圍與體重等，遠離慢性病威脅。

台北市衛生局表示，台北市10大癌症依序為女性乳房、攝護腺、肺支氣管及氣管、結腸及直腸、肝及肝內膽管、子宮體、甲狀腺、口腔口咽及下咽、胃、卵巢輸卵管及寬韌帶；攝護腺癌由106年第4位上升至第2位；年長男性或有家族史為攝護腺癌高危險族群，建議由疑似症狀應由醫師進行專業評估篩檢。

台北市癌症發生情形分性別觀察，男性癌症標準化發生率每10萬人288.3人，較10年前下降1.1%，其中以「結腸及直腸」癌症罹患率最高；女性癌症標準化發生率每十萬人293.1人，則較10年前上升8.9%，以「女性乳房」排名第1。

台北市衛生局自104年起建置癌症篩檢及成人健檢資料庫系統，以視覺化分析市民癌症問題，聚焦大腸癌50歲、乳癌45歲首篩族群及乳癌高危險群，持續以語音、簡訊、郵件等多元化管道，主動通知符合資格者參與篩檢，持續增加大腸癌及乳癌篩檢率。

107年大腸癌發生率較106年下降6.2%，女性乳癌發生率雖然上升5.1%，但早期（0至1期）發現情形上升，而早期發現早期治療，經醫學實證可有效降低癌症死亡率。台北市政府衛生局提醒接獲通知市民朋友，應及早進行篩檢，降低癌症對生命的威脅。

台北市政府補充，國民健康署研究資料顯示，大規模推動推動癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率，台北市衛生局為照顧市民健康，減少慢性病及癌症發生，110年1月9日起提供96場免費整合性篩檢服務。

110年1月9日起提供96場免費整合性篩檢服務，活動將由台北市12區健康服務中心及23家醫療院所共同服務，台北市立聯合醫院中興院區醫務長吳岱穎表示，台北市整合性篩檢服務，除「四大癌症篩檢」，亦提供「成人健檢暨B、C肝炎篩檢服務」，40至64歲市民每3年1次、65歲以上每年1次；健檢項目針對6項慢性疾病:血壓、血糖、血脂、健康體位、肝、腎功能進行評估與健康諮詢。

另外，現在台北市衛生局依據「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫規範」及配合「秋冬防疫專案」進行防疫措施，包括量體溫、戴口罩才能進入篩檢場地、於排隊等候篩檢時，保持社交距離1公尺以上、並落實手部消毒及入場實名制等措施；提醒防疫的時刻，也別忘了要防癌。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)