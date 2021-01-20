一名越南籍配偶長期遭酗酒賭博的丈夫家暴，某日丈夫態度突然轉變，溫柔地勸說她去做隆乳手術，而她將胸部整成H罩杯後，丈夫某天在餐廳假藉尿遁、從此人間蒸發，她則當場被討債集團帶走強迫賣淫，她才明白丈夫要她隆乳是「提高價格」為他還債，她之後被餵毒控制，胸部過重導致脊椎變形，最後該討債集團被破獲，她才開刀移除胸部假體。

外科醫師蕭慕琦近日在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，一名年約30歲的女子日前拄著拐杖走進診間，身體彎著腰，四肢、雙頰消瘦，看起來營養不良，對方說想要做縮胸手術，拿出隆乳的假體，「目測就像有H罩杯」，對方開始哽咽說出經歷，她才知道該女子是越南籍配偶，來台後被台籍老公追求嫁來台灣。

外科醫師蕭慕琦近日在節目中表示，一名越南人妻被丈夫哄騙整成H罩杯，之後慘被餵毒逼賣淫還丈夫賭債。（圖／翻攝自youtube）

蕭慕琦說，該女子頭1年過得相當好、生了小孩，但丈夫在第2年迷上酗酒賭博，開始對她家暴，而她也不斷隱忍，某一天丈夫突然對她懺悔說想改過自新，對她百般呵護後，突然又再某日對她說希望她精進身材、做隆乳手術，而她一做整形就隆到H罩杯，等到手術完出院當天，她被丈夫帶去高級餐廳吃飯，竟是惡夢的開始。

蕭慕琦說，該丈夫在吃飯途中假藉上廁所，竟再也沒有回來餐廳，該女子獨自在座位等了5分鐘後，突然有一群黑衣人衝進來對她說「妳老公把妳賣給我們了」，她才知道丈夫積欠賭債，將她拿來抵債，因此要她隆乳「提高價錢」；她被討債組織逼迫賣淫，屢次逃跑後又被餵毒控制，整個人變得消虛弱，甚至因逃跑而摔斷腿，最後該集團被警方破獲她才因此獲救。

該女子因為胸部過重，身體必須駝背，導致脊椎變形，最後蕭慕琦等到她戒掉毒癮、調養好身體後，為她開到將假體拿出，才讓她身體負擔減輕不少。

(中時新聞網)