金管會公布2020年公開發行公司募資概況，合計件數達484件、金額高達1兆744億元，分別年增達23.47％、44.63％，改寫歷史次高及新高紀錄。金管會分析，主要為企業擴充廠房設備需求，以及低利環境帶動企業發新債還舊債所帶動。

金管會統計，去年公發公司公開募集申報生效案共367件、年增87件或31.07％，為僅次於2010年556件的歷史次高，募集金額達1兆156元、年增達4418.54億元或77.01％，首度突破兆元關卡、創下2008年開始統計以來歷史新高紀錄。

觀察公發公司募資用途，仍以償還債務金額達5476.52億元為大宗，占比達57.86％。但擴充廠房設備達46件、年增19件或70.37％，金額達2721.61億元，年增達1748.2億元或近1.8倍，占比自17.06％一舉跳升至28.75％，金額及占比亦雙創新高。

證期局副局長郭佳君分析，去年公發公司公募金額跳增創高，主因大型募資案較多所致，其中以發行普通公司債合計達7477億元最高，包括台積電達1493億元、台電841億元，富邦金、中信金、國泰金亦分別達345億元、235億元、211億元。

郭佳君指出，新冠肺炎疫情改變生活型態，遠距工作、教學等另類宅經濟崛起，加上5G網路建置帶動智慧手機等相關需求，電子產品需求增加。台灣因防疫成效良好、投資環境相對安定，企業為因應市場需求暢旺，進而增加籌資規畫建廠擴產需求。

同時，疫情使全球各國央行降息印鈔票救經濟，企業把握低利率時代發新債還舊債，藉此降低中長期資金成本，亦帶動籌資需求。去年公發公司除了發行公司債達7477億元，亦包括發行可轉債692億元、海外公司債435億元，國內現增亦有1193.38億元。

至於去年公發公司辦理私募案共117件、年增5件或4.46％，但募集金額588.02億元、年減1102.71億元或65.22％。郭佳君指出，主因前年大型募資案較多，包括台灣金及台銀分別辦理私募420億元，墊高比較基期所致。

(時報資訊)