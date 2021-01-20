金管會公布近5年企業申請首次公開發行（IPO）上市櫃家數及規模最新統計，2020年新掛牌家數僅31家，創近20年新低，合計籌資金額亦降至146.84億元新低。證期局副局長郭佳君指出，主要受到新冠肺炎疫情衝擊，使企業對IPO規畫相對保守因應所致。

金管會統計，去年上市掛牌家數為12家、籌資金額83.72億元，上櫃家數為19家，籌資金額63.12億元，合計上市櫃掛牌家數僅31家，低於目標的52家、創下2000年以來新低，合計籌資金額僅146.84億元，亦創下新低紀錄。

郭佳君說明，雖然台灣疫情相對穩定、經濟維持成長，但此次疫情延燒全球、造成全球市場波動加劇，不確定因素仍高使企業對IPO規畫保守因應。據世界交易所聯合會（WFE）統計，截至去年11月南韓IPO家數年減23％、香港年減13％，顯見各國均受疫情影響。

同時，郭佳君指出，相較於早期IPO案源較易開發，台股目前已進入成熟期，IPO家數自然減少。據金管會統計，2020年網路泡沫化共有185家掛牌，2003年SARS爆發亦有128家掛牌，2008年金融海嘯則有50家掛牌。

郭佳君表示，去年訂定的申請IPO上市櫃家數目標為52家，包括上市24家、上櫃25家，實際申請申請家數40家，包括上市19家、上櫃21家，達成率約近8成。獲核准但尚未完成掛牌共9家，包括上市5家、上櫃4家。

郭佳君表示，尚未掛牌的9家企業包括半導體業4家、生技醫療業3家、鋼鐵業及足球鞋代工業各1家。今年以來已有汛德1家上市、亨泰光及長聖2家上櫃，並有2家已申請上櫃，今年訂定的IPO上市櫃家數為45家，包括上市20家、上櫃22家。

(時報資訊)