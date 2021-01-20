金管會去年6月啟動法規盤點，將不合時宜或重複的法規停用、簡化或整合，首階段已於去年底完成檢討、共下架1254條不合時宜的法規，後續將繼續盤點8065則法規，目標2024年6月底前完成檢討，以利業者降低法遵成本、並提升金融監理效率。

此外，2017年10月起實施的國發會法規鬆綁專案，請各部會定期提供成果、彙整後按季公告。據統計，截至去年第三季金管會累計鬆綁154則，在各部會中稱冠，第四季亦已提報12則法規鬆綁成果及1項預定鬆綁事項，預計今年首季再提出至少10則。

為逐步務實整理、調適各項金融法制，以利金融業者法遵、提升金融監理效能，金管會去年6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，透過滾動式檢討方式，將不合時宜、重複的法規予以停止適用、簡化或整合，並分為前後二階段加以執行。

金管會表示，前階段針對財政部錢幣司（1981年1月底）、經濟部證管會（1981年6月底）以前時期的法規進行檢討，已於去年底完成，共有1254則法規因不合時宜而下架、經檢討後保留者共2則，整併重新訂定發布3則令釋。

針對後階段法令檢討，金管會指出將以完成2004年7月金管會成立前所頒發的命令、行政函令檢討為目標，預計先以10年為期，接續檢討1981年2月至1991年底止的法令，初步檢索計1940則，包括金管會35則、銀行局1021則、證期局520則、保險局364則。

金管會表示，後階段第一期預計今年底前完成檢討，之後再接續檢討1992年至2004年中的法令。經初步檢索計6125則，包括金管會225則、銀行局2480則、證券期貨局2355則、保險局1065則，上述的第二期最晚於2024年6月底前完成檢討。

為在劇烈變動的國際競爭環境中，使各項金融法規能符合時代意義，且更具機動性及彈性，並協助金融產業取得創新先機，金管會表示，將持續進行法規檢討及鬆綁調適工作，以提升台灣金融產業整體競爭力，吸引更多外國專業人才來台發展。

(時報資訊)