崇友(4506)2020年全年合併營收43.93億元，創歷史新高，年成長2.65％，公司決議發放年終獎金5個月以上，今年7月也針對內部同仁績效表現辦理升遷。

崇友表示，去年整體營運表現並未受疫情影響，新梯接單交期已排到2023年第2季，再加上維修保養台數目前已達近3.8萬台，超過損益平衡的基本量，為勉勵全體同仁，崇友依照過往訂立的標準計算年終獎金，發放年終逾5個月給所有在職滿一年以上的員工，也是連續3年平均每年4.5個月的水準。

此外，崇友持續擴大招募專業電梯安裝、維保人員，目前集團旗下員工人數達1286人，其中，旗下員工有超過6成持有升降機裝修技術士專業證照，崇友不僅嚴格要求所有到場的維修技術人員必須具備升降機裝修技術士證照，並定期實施員工職能教育訓練及考核、輔導新進員工專業證照的取得，務求在遍布全台服務站提供所有客戶24小時高度機動性的服務能力。

另外，隨著電子科技蓬勃發展，崇友也積極強化電梯、維修保養技術與科技結合，包括高功率變頻器、人臉辨識叫車、雲端監控系統、以及去年推出維保報馬仔等，提升崇友市場競爭力。

(時報資訊)