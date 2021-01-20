2020年年末間，成人網站SWAG女優大膽在西門町公然徵炮友，引起軒然大波。現又傳出SWAG成為性交易平台，只要斗內送鑽石虛擬貨幣達一定金額，就可以約直播主見面，一位長腿辣妹直播主開價38萬，就可以做「壞壞的事」。警方表示，援交行為已違規，將積極深入偵辦。

據《鏡週刊》報導，SWAG平台一位身高172公分，F罩杯的長腿女神直播主，在日前深夜直播上，只要刷3罐名牌香水，市價1萬5千元給她，就可以約會，長腿女直播主甚至強調，這是低鑽的限時福利，猛烈推銷。

未料，在該晚直播時，粉絲興致缺缺，不願掏腰包，長腿女神遂開始叫賣，自賣自誇她拍的片是「解鎖率最高，想創造傳奇，就趕快私訊她」，長腿女神見直播氣氛打得火熱，超尺度在鏡頭前拔起陰部毛髮，作風火辣。

SWAG為近年來炒的火熱的成人網站，旗下的AV女優與直播主屢屢躍上新聞版面。（翻攝SWAG官網）

經《鏡》記者親自實測，豪氣刷下價值1萬5千元的禮物贈予，並在SWAG的私訊中聯繫見面內容，女神稀鬆平地說：「在平台的壞壞約會活動都是可以攝影」，可見粉絲先斗內，就可約壞壞活動，早已成為日常。

甚至在兩人見面時，記者進而詢問性交易的細節，女神卻回應「照一排行情來說，低鑽不能做什麼」，女神自曝若想「做什麼」，基本盤都是刷直鑽，意即斗內直播主700萬鑽石虛擬貨幣，換算新台幣近38萬元，要有38萬才可啪、可攝。

對於SWAG平台女優、直播主的亂象四起，甚至在網上開啟性交易染房，警方表示，此賣春行為已超越法律所能容忍的界線，將深入偵辦，不輕鬆放過。

(中時新聞網)