部立桃園醫院染疫人數短時間內爆增為9名，前衛生署長楊志良曾公開發言，認為應開除染疫醫師，引發醫護人員抗議。近日，臉書粉專「水鏡政經學院」貼出一張楊志良搭乘捷運脫下口罩的照片，遭網友狠批，「自己就是防疫漏洞！」

透過「水鏡政經學院」臉書粉專貼出的照片可知，楊志良在搭乘台北捷運紅線時，將西裝外套脫下掛在左手上、坐在博愛座上，但令人傻眼的是，他竟將口罩拉下來講電話，粉專更為此嘲諷寫道，「在捷運上遇到turn口罩講電話的人，單兵如何處置？」

根據《ETtoday》報導，媒體據照片中反光的店家招牌位置推測，該班次捷運停靠站為淡水信義線的明德站；而月台上的廣告則為台北捷運8月左右的廣告文宣，由此推測出該照片應是在2020年下半年所拍攝。

對比楊志良近日在政論節目節目《新聞面對面》中，針對部立桃醫的嚴厲發言，「假設我是院長，我第一個事情就是把他fire掉（開除）」顯得格外諷刺。照片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「直接請北市/北捷開罰單」、「公衛教授不遵守搭捷運的SOP，應該要開除教職以免誤人子弟吧」、「原諒他吧！他不知道戴口罩也可以說話啊！」、「自己就是防疫漏洞，還敢說別人」、「負面的示範」、「要是我是他的上司，一定開除！」

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(中時新聞網)