去年12月在全球主要汽車零件公司Continental與Robert Bosch發出警告後，半導體供不應求的問題開始引發關注。所有汽車製造商都已感受到晶片供應緊張，雖然目前不是所有製造商都已經到了必須調整生產計畫的程度，但確實已有越來越多大型車廠不得不採取對策。產業專家表示，這些生產調整恐將影響部分車款的上市，汽車製造商正在考慮將目前擁有的晶片優先提供給熱銷車款使用，並減產庫存較高的車款。

福特汽車本月稍早暫停肯塔基州路易維爾市 （Louisville）組裝廠的生產後，18日又宣布位於德國薩路易斯市（Saarlouis）的工廠停產。路易維爾市工廠主要生產Escape與Lincoln Corsair，而該德國廠主要生產Focus。

飛雅特克萊斯勒已推遲其墨西哥托路卡市（Toluca）工廠的復工計畫，該廠負責組裝Jeep Compass。此外，其位於加拿大安大略省負責打造Chrysler 300、Dodge Charger與Challenger的工廠，亦已暫停生產。

豐田日前宣布減少德州廠的 Tundra休旅車產量，另外媒報導，豐田的中國合資企業「廣汽豐田」已自11日起暫停一條生產線，其1月產量可能較原定計畫減產3成。

速霸陸汽車（Subaru）宣布調整日本群馬縣與美國印第安那州工廠的生產計畫，這兩座工廠負責組裝Ascent、Legacy、Outback和Impreza，但速霸陸不願透露哪些車型尤其受半導體短缺影響。

福斯汽車此前已宣布需調整在中國、北美與歐洲等多個據點的生產，以因應今年首季的供應鏈情況。據了解，福斯商用車、Skoda、Seat、奧迪（Audi）、VW Golf將受到程度不一的影響。

福斯旗下豪華車品牌奧迪已推遲部分車型的生產，超過1萬名員工被迫放無薪假。不過，奧迪強調公司的目標是第一季減產不超過1萬輛，並於第二季回補，全年生產目標不受影響。

美國汽車政策委員會（American Automotive Policy Council，AAPC）表示已向美國政府與即將接任的拜登執政團隊提出向亞洲半導體製造商施壓的請求，這個代表通用、福特、飛雅特克萊斯勒美國分支等三大車廠的遊說團體，希望亞洲半導體製造商將部分消費電子晶片產能分配給車用晶片，否則這個晶片缺貨導致汽車組裝廠停工的問題恐將一直拖到秋季，可能對美國經濟造成重大衝擊。

由於車用晶片嚴重供不應求，有消息指出，歐美車用晶片大廠可能考慮優先供應歐美汽車公司，這表示中國汽車製造商，以及在中國設有合資企業的跨國汽車公司一旦庫存用完，恐將面臨無米之炊的困境。陸媒報導，目前中國的車用半導體至少98％來自歐美供應。

本田、賓士與日產等公司即便不必在北美減產，也被迫在其他地方調整生產計畫。據媒體報導，本田汽車已經通知部分供應商1月在中國可能減產至少3萬輛。

汽車業一直是日本疫後經濟與製造業復甦的動力，其國內產量已從2020年4~6月的谷底穩步反彈，帶動國內對鋼鐵產品的需求，從而促進日本鋼鐵業的復甦。在疫情捲土重來、日本再度發布緊急事態之際，若車用晶片缺貨導致其國內汽車產量再度下滑，可能使該國經濟進一步受到打擊。由於緊急防疫措施將抑制消費者支出，日本經濟料將在1至3月季度再度陷入萎縮。

在印度方面，福特印度公司上周決定，由於半導體供應短缺，其位於清奈市（Chennai ）的工廠原定4天的關廠計畫延長一周，直到1月25日復工。

印度早在12月初就感受到晶片短缺的壓力，當時休旅車SUV大廠馬恆達集團 (Mahindra & Mahindra)即提出警告，由於印度最大車用半導體供應商之一Bosch的供貨減少，馬恆達在1～3月季度的產量可能達不到最佳狀態。印度汽車製造商同業公會（SIAM）與汽車零組件製造商協會（ACMA）警告，如果半導體供應短缺的問題仍未獲得解決，可能導致去年9月展開的需求復甦受挫。

(時報資訊)