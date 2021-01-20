美國準財政部長葉倫呼籲擴大財政刺激，強調不追求弱勢美元，且美國財報季開跑第一周表現強勁，週二(1/19)終場美股四大指數上揚，漲幅區間位於0.38至3.36%，其中Facebook、Alphabet等科技股強力反彈。此外，台積電ADR上漲4.85%，日月光ADR大漲7.88%，聯電ADR暴漲13.78%。

台股目前在5日線(15,716點)、10日線(15,530點)之上，指數早盤開高即重返5日均線之上，盤中穩步走升，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲265.37點，漲幅1.70%，收在15,877.37點，成交金額為3,195.75億元。三大法人合計買超100.85億元，外資買超66.22億元，投信買超8.2億元，自營商買超26.43億元。。

櫃買指數月線有撐，漲幅0.54%，收在186.45點。支撐為182點附近，壓力為190點附近，KD開口收斂，有望上攻收復5日及10日均線。

電子權值股領漲，帶動指數轉強上攻並收復5日均線，短線上可以5日均線為支撐，並須留意量價配合、不宜背離，若量價能同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、車用、食品、金融、自行車、綠能等族群。

(時報資訊)