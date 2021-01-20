晶鑽生醫(6815)送件申請上興櫃，上櫃股票—映興(3597)自110年1月20日起得為融資融券交易。

晶鑽生醫成立於103年11月，主要業務為保養品、醫療器材之研發、製造及銷售，董事長為賴柏如，總經理謝佳憲，目前股本為2.04億元，109年上半年合併營收為1.48億元，稅後盈餘為1099萬元，每股盈餘為0.54元。

櫃檯買賣中心表示，映興自109年3月9日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年1月20日起得為融資融券交易。

映興目前實收資本額為3.51億元，記名股東總人數計有1044人，而持股1000股至50000股之股東人數為916人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為47.16%。

(時報資訊)