你知道嗎？失智者也許會連家人都不記得，但卻不會忘記味道。醫師指出，味道是通往記憶的道路，農曆春節將至，可以用年味，幫助失智者找回記憶。

「醫師，快過年了，但我媽失智嚴重，我不知道怎麼讓她感受團圓的氣氛？」「醫師，我爸失智前很重視過年，但他記憶力愈來愈差，過年對他還有意義嗎？」振興醫院精神醫學部銀光學苑主任袁瑋表示，每逢年節，總有病患子女來詢問怎麼讓失智的爸爸或媽媽感受過年氣氛。

「許多人都有被氣味喚起過去美好回憶的經驗，」袁瑋說，嗅覺是感官刺激中唯一可以直接進入大腦管理情感與記憶的中樞，辨認氣味是一種運用大腦認知的過程，氣味與記憶、情緒，有許多有趣的關聯，過年全家團圓，是用味道喚起失智長輩記憶的很好機會。

●味道連結記憶 失智爺爺憶起與孫女共度的溫馨時光

曾有實驗以嗅覺訓練做為失智症患者的認知刺激，經過12週，患者語言流暢度與執行功能都獲得改善。但很多失智前廚藝一級棒的老人家，失智後做菜走味，晚輩不捧場，長輩很挫折，喪失下廚的動力；有的家庭則擔心失智長者進廚房忘記關瓦斯或發生割傷、燙傷的意外，禁止長者下廚。

袁瑋說，其實妥善規劃及設計烹調活動，可以幫助輕度認知障礙或失智症患者延緩病程進展。近年國際上對於預防失智、延緩退化，強調多元生活介入，其4大要素：認知訓練、控制心血管疾病、營養、有氧運動，都能整合在療癒性的烹調活動設計中，對失智老人家的情緒、動力、認知刺激都有幫助。

過年全家團圓，是用味道喚起失智長輩記憶的很好機會。(示意圖/Shutterstock 非新聞當事人)

振興醫院預防長者失智失能的銀光學苑就有烹調活動，開放式的大廚房營造家的感覺，參加活動的老人家下廚做自己的拿手菜，交流記憶中的家鄉味及年節特有的菜色，烹調過程中，各式香噴噴的料理交織老人家的笑聲，長者的開心表露無遺。

「一位老爺爺的孫女興奮告訴我，爺爺參加活動後想起好多事，」袁瑋說，這位老爺爺在孫女陪伴下參加銀光學苑烹煮拿手菜活動，川味牛肉麵是爺爺過去的拿手絕活，但失智後晚輩擔心他進廚房不安全，他收山已久。沒想到多年沒下廚的爺爺寶刀未老，雖然動作緩慢，但切蔥手法和以前一模一樣，牛肉麵湯頭的甘甜與椒麻味也完全是孫女記憶中的味道，她頓時熱淚盈眶。活動結束回家後，爺爺甚至記起以前在南部老家，陽光透過紗窗灑進房內，他抱著孫女剝橘子給她吃的往事，以及祖孫互動的一些細節，透過一碗牛肉麵，爺爺重新憶起與孫女共度的溫馨時光，「原來爺爺還可以想起以前的事，」孫女忍不住抱住爺爺，淚水止不住滴落。

●作伙來煮飯！失智長者露一手，傳承好味道

法國一間失智長者的日間照護中心，就是以烹調料理做為一整天活動的重心，烹調好餐點後，大家身著正式服裝，好整以暇的享用自己做出來的法式料理，有創意又保有法國文化，活動設計很吸引人。

台灣失智症協會2020年7月推出《作伙來煮飯》系列影片，由失智長輩當主角教做私房菜，除了傳承古早味，也透過動手動腦讓輕度失智長者保有原有能力， 延緩腦功能持續退化，維持失智長者的自主能力及自尊。影片中阿公阿嬤在鏡頭前毫不怯場，興致盎然教做鹹香下飯的空心菜炒羊肉、令人食指大動的豆鼓排骨、垂涎三尺的私房滷肉、甘甜回味的牛蒡湯，以及家傳的養生祕方茶等。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，味道的確有助於喚起失智長者的回憶，年節與家中失智長者一起準備年菜是很好的家庭活動，「但失智老人家做不好或做錯都是正常的，切記不要責罵長輩，以幫手的角色引導老人家做菜，」她說，就算老人家無法下廚，也可以擔任顧問的角色，從教導兒孫做菜獲得成就感，讓過年團圓更有意義。

●帶失智長者下廚的5個小撇步

袁瑋說，失智長者由於認知功能障礙程度不同，導致能力不同，設計烹調活動須兼顧安全、樂趣、提升自信等面向，袁瑋提供5個小技巧供參考：

1. 安全性：環境簡單，移除尖刀、熱爐等，而且要注意老人家的位置與動線安全。

2. 參與感：有些長者無法完整煮完一餐，但活動仍能使他們有參與感，包括挑菜洗菜、簡單備餐、擺餐具等。

3. 有彈性：複雜食譜可能讓老人家挫折，應簡化食譜及擬妥備案，長輩做不來時可調整流程，挑選其中單項來完成，比如削皮、攪拌、擇菜、量測重量、添加材料等，這類重複性動作常讓失智長者覺得有趣，甚至有療癒效果。

4. 多鼓勵：避免批評，多給予鼓勵，不要擔心長輩動作慢或怕他們做錯而把事情都做完，鼓勵長輩參與，分配適當項目，讓他們有參與感與成就感。

5. 勤互動：請教過去擅長做菜的長輩菜色做法，即使他們現在已經做不出來，但可能還存有以前的記憶，下廚過程中多與長輩對話、互動，比如拿東西給對方、合作擺餐具、輪流攪拌等。

(中時新聞網)