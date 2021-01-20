民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，與綠營友好的高雄市議員黃捷罷免案也將在2月6日（星期六）舉行投票。黃昨日（19）表示，有外縣市來的罷免相關團體宣傳車，用大喇叭兩度來回放送，以致附近居民受到影響，對此她也沒能力約束，只能向大家深深致歉，也盼罷捷團體能夠自制。正巧昨日也是黃的28歲生日。

黃捷昨日在臉書發文表示，當天下午五點多，有外縣市來的罷免相關團體宣傳車，來到她的服務處附近徘徊，用大喇叭兩度來回放送，打擾到附近鄰居的安寧。黃表示：「我們沒辦法約束別人，只希望大家都能夠自制。」並向被打擾到的民眾們深深致歉，同時也提醒大家，隨時做好防疫，一起力挺醫護人員。

文章發出後14小時即獲得超過1.4萬個讚，網友紛紛留言：「吵到別人的水準很悲哀！」「我家快10票一定投反對」、「2月6日挺黃捷，反罷免。加油」、「挺你，請高雄的家人一定要投反罷免票」、「韓粉水準，有口皆碑」、「越吵就會越多人知道這個罷免案，就準備看到不同意高過同意吧」。

除了力挺的聲音，也有網友表示：「為何萊豬表決時，妳落跑啊？」「建議要低調再低調順其自然。不要刺激選民為上策」、「想靠這招催出不同意罷免的票？」「這是一種變相催票耶」、「人家是在祝妳生日快樂，唱了兩遍，還不快謝謝他」、「先問問看自己到底做了什麼吧」、「除了發臉書、發IG，妳還會做其他事嗎？」

(中時新聞網)