今天是24節氣的「大寒」，一年中最冷的日子，氣象局表示，今天清晨冷、白天暖飆27度，東半部局部雨西半部晴朗，明起南方雲系北移，東半部有雨，西半部雲多有局部雨，周五全台下雨，其中東半部有較大雨勢，周六降雨趨緩，東北季風增強轉冷，中部以北低溫12度、北市15度，一直冷到下周一。

氣象局觀測，今天清晨最低溫在新竹峨眉8.3度，西半部低溫12至14度，空曠地區10度以下，白天各地高溫22度以上，西半部局部地區可達27度，日夜溫差15度以上。

氣象局表示，明天、周五（21日、22日）南方雲系北移，明下半天起降雨逐漸增多，東半部有短暫雨，西半部雲量增多，有局部短暫雨，周五東半部降雨時間長，並有局部較大雨勢發生，西半部則為短暫雨；溫度方面，預估周五之前各地早晚氣溫仍涼冷，白天較溫暖。

氣象局表示，周六（23日）水氣逐漸從台灣東移離開，西半部平地雨勢趨緩，山區仍有短暫雨，東半部降雨也稍減，但東北季風增強，氣溫轉冷，一直冷到下周一(25日)， 中部以北低溫12、13度、台北市15度，水氣不多是乾冷，僅東半部及北部山區局部短暫雨。下周二(26日)回暖一天後，下周三至周五(27~29日)又有冷空氣南下轉冷。

(中時新聞網)