日本平行輸入唐吉訶德，19日上午熱鬧開幕，逾千人潮湧入，立即活絡了死氣沉沉的西門町。衝著24小時營業，許多人下了班甚至半夜趕來朝聖，不料到了20日凌晨2點多，門口竟然還有上百人排隊，店員在隊伍最末端舉出「目前等候時間還要5小時」的看板，讓人當場傻眼，直呼要回家了！

唐吉訶德營業樓層為1至3樓，入場後必須搭乘電扶梯直接上3樓，再逐層逛下來，結果人潮超乎預期，光是從電扶梯入口就要等30分鐘；熟悉唐吉訶德的民眾都曉得，店內走道狹窄，想「全身而退」不是件容易的事。台灣唐吉訶德雖較寬敞，但人實在太多了，根本無法好好逛街。根據《ETtoday》報導，有些人受不了，直接走2樓逃生梯離開。

擠進去的民眾表示，收銀櫃台店員很少，動線都被等著結帳的人卡住了，直言這樣的消費經驗「實在印象深刻」。從外縣市遠道而來的「唐粉」更不在少數，一解無法出國購物的苦悶，沒想到抵達現場後更悶，排隊人龍實在太長了！

桃園陸續爆發院內、社區感染，醫界呼籲盡量別去人多的地方，唯獨唐吉訶德一枝獨秀。民眾擔心，室內空間同時湧入這麼多人，萬一真的有感染者，後果不堪設想，勸關鍵時刻要有憂患意識，「唐吉訶德不會平白無故消失，以後再去不行嗎？」

(中時新聞網)