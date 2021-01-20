美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激，美股三大指數周二 (19)全面收高，道瓊終場漲逾百點，通用汽車、普拉格能源等強力反彈，那斯達克綜合指數勁揚 1.5%，費城半導體指數漲3.4%，台積電ADR也大漲4.9%。

永豐金證券策略分析師陳泓睿提出2021投資掌握ABC趨勢產業，包括A-人工智慧與自動化、B-生技、C-潔淨與雲端，投資人可以運用台股及美股雙市場佈局，掌握今年投資趨勢。

陳泓睿指出，ABC趨勢產業，首先是AI人工智慧及Auto自動化，AI人工智慧科技發展顯學，結合人類視、聽、觸覺的感官辨識及動作控制，是傳統產業升級的必然走向；除了工業外，AI在金融、醫療、教學、諮商等多種領域廣泛使用，2021年預料在各行各業的滲透率更加提升；此外、在疫情反覆隱憂下，自動化能避免因疫情回撲，或其他突發狀況造成停工的衝擊。

趨勢B則是指生技，陳泓睿表示，根據資誠全球聯盟組織（PwC Global Network）統計指出，2020年疫情衝擊最嚴重的Q2，全球生技醫療創投資總金額仍高達107億美元，季成長27%，年成長達57%；生技已被視為國家安全的一環，美國「神速行動」（Operation Warp Speed）預算預估至少100億美元，歐盟啟動「普遍豁免條款」，允許醫療設備、防疫措施與增建醫院用的支出不受限，Biotech生技領域預期會月持續性的投入與發展。

陳泓睿指出，C代表的是Clean潔淨與Cloud雲端，潔淨能源兼具環保與支持經濟發展的特色，拜登支持的潔淨能源重回政策核心，降低空汙排放的電動車各國導入時程持續拉近，從發電到應用，「潔淨」投資具高度商機。

另外、COVID-19封城，雲端應用成為當紅炸子雞，雲端環境從行動支付、社群媒體，疫情加快會議、電商、支付等在各行各業的廣泛使用，在未來5G網通與IoT物聯網的併用下，雲端應用的前景還有無限的想像空間。

陳泓睿表示，2A、1B、2C領域都有對應指數，產業進入成長趨勢也反應在股市，近期有關的ETF也成為複委託交易的熱門標的，一般投資人以ETF佈局，一次買進一籃子個股，簡化研究個股及擇股的困難，積極的投資人也可以從指數成分股尋找產業龍頭，知名個股諸如特斯拉、輝達、直覺外科、甲骨文、吉利德藥廠、莫德納藥廠、微軟、Google等代表性公司，這些標的近期也是緊抓投資趨勢ABC的投資人熱門名單。

(時報資訊)